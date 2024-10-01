战胜癌症的“著名二传手”崔泰雄：“愉快地运动就能战胜病魔”. October. 01, 2024 07:40. . 从2015年开始到去年为止的9个赛季里，一直指挥职业排球男子组现代Capital队的前主教练崔泰雄（48岁）最近过着新的人生。正式开始了从以前开始就想做的两件事。学习编码和英语。崔前教练表示：“从以前开始就对数据很感兴趣。我想把球队提供的数据转换成属于自己的数据。”每周两次在京畿城南市盆唐区的成人英语班听会话课。7月他还参加了国际排联（FIVB）主办的1级教练研修，获得了“最佳教练奖”。他一有空就到附近的初高中进行才能捐赠。 恢复因长期执教而受损的健康也是当务之急。特别是“与体重的战争”正在如火如荼地进行。 他经常通过吃东西来缓解胜负世界的压力。由于频繁暴饮暴食，在选手时期80公斤左右的体重一下子超过了100公斤。正式开始体重调节是在接到有线电视体育专门频道解说员一职的提议后。他说：“因为不太会说话，所以一开始我婉言谢绝了。但后来认为，解说也是一种新的挑战。挑战就是活着。抱着试一试的心态接受了这份挑战。” 在选手时期曾接受过5次脚腕手术的他，不能跑步。取而代之的是，使用划船器械等，坚持有氧运动。他甚至调整了饮食，现在体重维持在90公斤出头。在上周举行的统营•多德拉姆杯职业排球大赛（KOVO杯）男子组比赛中首次作为解说员出道的他表示，“100公斤时定制的西裤现在很宽松了。在职业排球常规赛开始之前，将努力保持更加结实的身体。” 他以前也通过运动战胜过大病。 2010年广州亚运会前夕，他被诊断为淋巴癌。当时他的目标是“再次站在球场上”。当时帮助他的人是其所属的现代Capital队的主教练金浩哲（现IBK企业银行的主教练）。 金教练根据崔教练的身体情况为其量身定制了训练内容。他说：“金教练给我安排了很多训练，我甚至都忘记了自己身体疼痛这件事。因为愉快地运动，所以运动的时候会忘记疼痛”，“比起只想着疼痛，享受着自己想做的事情，打起精神来，就能战胜病魔。”手术后6个月，他回到了球场。 在担任现代Capital队主教练时期，曾两次带领球队夺冠的他，有了成为男排奥运会代表队主教练的新梦想。他本人就是参加2000年悉尼奥运会的奥运选手。此后，韩国男排到今年为止，24年来一直未能再踏上奥运会舞台。崔前教练表示：“与我们的身体条件相似的日本队一直保持着世界前10位圈的位置，并持续出战奥运会”，“虽然个子矮，但凭借快速的速度和弹跳力可以掩盖缺点。也就是说，我们也完全可以做到。”他还表示：“从长远来看，希望建立从小学、初中、高中到成年队的选手培养体系。”

한국어