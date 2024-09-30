65%的韩国人“担心身体健康”，90%的人按时吃营养剂等. September. 30, 2024 08:30. by 金秀妍记者 syeon@donga.com. 相关调查结果显示，65%的韩国人担心自己的身体健康。每月为健康投资约22万韩元，致力于健康功能食品的摄取、食谱管理等，但“想好好运动”的努力相对不足。 29日，KB金融控股经营研究所发表了包含上述内容的《2024韩国Wellness报告书》。身心健康（Wellness）是指身体、精神、社会健康协调的理想状态。今年首次发行的韩国Wellness报告书是以今年4月1日~15日以全国2000名25~69岁男女为对象进行在线•手机问卷调查的结果为基础制作的。 报告显示，在5分满分（完全不担心1分~非常担心5分）中，被调查者的身心健康关注度平均分别为3.67分和3.19分。64.9%的人担心身体健康，40.9%的人担心精神健康。 所有年龄段的定期健康检查（87.0%•多选）被选为健康管理行动的第一位。摄取健康功能食品（58.2%）、周期性运动（46.3%）、确保充足的睡眠时间（46.0%）、周期性健康数值确认（40.8%）等也在实践中。 他们为了健康管理每月平均花费21.9万韩元。运动和购买健康功能食品分别支出8万韩元。慢性疾病治疗和咨询•治疗也分别花费了4.4万韩元和1.5万韩元。据统计，60多岁（23.3万韩元）人群比20多岁人群（19.2万韩元）每月多花4万韩元以上。 10名应答者中有9名坚持服用1个月以上的综合维生素、乳酸菌等健康功能食品及营养剂。回答正在管理食谱的比重也达到了69.7%。相反，世界卫生组织（WHO）推荐的方针--每周3天以上的高强度有氧运动和每周2天以上的肌肉运动实践比率分别只有56.4%和42.8%。

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