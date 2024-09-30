坐着轮椅通过扩展现实游戏进行有氧运动. September. 30, 2024 08:28. by 金基润记者 pep@donga.com. “我们会为用户提供创新的体验。” 26日，在首尔城东区空间Wadiz举行的“2024 Startup：Con”的《Battle Field》面试现场。在50多家创业企业中，突破激烈竞争进入决赛的7家创业企业负责人在评委团和听众面前热情地发表了自己的企业力量和市场潜力等。人工智能（AI）有声读物自动制作服务、知识产权（IP）交易、IP活用游戏、遵守著作权的影像制作服务、相互作用型语言学内容等多个领域的创业企业参加了此次活动。 当天和27日，文化体育观光部和韩国文化信息振兴院举行的为期两天的Startup：Con大会，是为了帮助国内文化信息创业企业成长而策划的，今年迎来了10周年。包括向通过决赛的3家创业企业颁发1亿韩元奖金的《Battle Field》面试在内，还进行了演讲会、研讨会、一对一咨询等多种活动。 在当天的《Battle Field》面试中获得大奖的Kangsters团队结合扩展现实（XR）游戏，展示了轮椅使用者在室内安全地享受有氧运动的“Wheely-X”。该设计使使用者登上像跑步机一样制作的器具，移动轮椅时，通过连接的画面，可以达到在田径跑道或道路上奔跑的效果。作为发表者出席的Kangsters队队长李韩星（人名音译下同）解释说：“由于安全问题，轮椅使用者很难在户外活动，通过Wheely-X，他们可以在室内尽情享受有氧运动。” 《Battle Field》面试既是激烈的竞争，也是支持创业者们的创意并一起思考的场合。当天各队的发表结束后，提问不断，约100名参赛者和听众互相报以热烈的掌声。 以最近文化信息产业界的关键词“Techtent（技术与文化信息的合成词）”为主题举行的今年Startup：Con大会上，还邀请了37名专家，听取了他们的演讲。谷歌云亚太地区总管塔鲁•达希亚、谷歌工程师弗朗西斯•里昂、阿里巴巴娱乐投资总管戴玮等担任主要演讲者。戴玮投资总监在27日的演讲中表示：“正在与内容制作能力出众的韩国企业合作，探索创造更成功的全球作品的机会。”文化信息振兴院代理院长柳贤锡表示：“将通过国内唯一的全球文化信息创业活动，积极支援韩国文化信息创业企业进军世界市场。”

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