“不读空气的”石破茂，比岸田更难对付. September. 30, 2024 08:28. . 记者见到日本下届首相、执政党自民党总裁石破茂是在6年前。2018年11月，记者作为访问研究员在日本早稻田大学进行海外研修，石破茂为了进行特别演讲来到校园。当年10月，韩国大法院确定了对日帝强占时期强制动员受害者进行赔偿的判决，韩日关系达到了最恶劣的时期。2个月前，石破茂在自民党总裁选举中败给前首相安倍晋三，正在暗中摸索。 “如何管理因强制动员判决而冻结的韩日关系呢?”在最前排以研究者的身份提出了问题。石破思考几秒钟后开了口。 “判决在国际法上是错误的。但是，就算合法，也合并了独立国家韩国，改变了（朝鲜人的）姓氏。如何认识曾经有过这样的历史是非常重要的。” 教室的气氛变得清冷，让人感受到冷气。在长达2个小时的演讲和问答中，第二天日本媒体报道了这一部分，并传到了韩国。 如果把当天的故事讲给日本人听，会有两种反应。第一反应是，在日本谁都无法谈论韩日关系的时期，他直言不讳地提出了问题，让人感到新奇。在自民党下定决心“敲打韩国”的时期，他作为执政党的有力政治人物，应该了解韩国，这让人惊讶。日本社会对掌握眼色和氛围非常重要，甚至出现了“读空气”的说法，而“不读空气”的研究人员和政治家的问答，在6年后因新首相关于韩国的发言再次受到关注。 在自民党保守强硬派“竞相煽动憎韩”的最近十几年里，他是为数不多的想要了解韩国的政治家。据说，石破茂曾在演讲中表示：“如果日本被其他国家占领，从今天起说‘你是史密斯’怎么样？”这与声称“不要让后代背负谢罪宿命”（2015年安倍谈话）并对加害责任装作不知的安倍明显不同。 但他不看周围人的眼色，直言不讳，就任后第一句话就是创立“亚洲版北约”。不赞同“敲打韩国”的他，并不介意至今为止的禁忌。他不顾不愿超过一定水平参与东亚事务的美国的眼神，也不顾加强进军海洋的中国的施压，坚持直言不讳。他公然主张运入核武器，并打算摆脱60年来“不制造、不拥有、不运入核武器”的“日本无核三原则”。 曾担任外相4年零7个月的“外交达人”岸田和曾只担任防卫政务职务三次的“国防专家”石破有所不同。对韩国来说，这是更难对付的对手。如果下届石破政权果敢地对历史问题采取转变立场，提议参与集体防卫体制，结果会如何呢？能够作出在历史问上联手、在“亚洲版北约”上抽手的取舍吗？在韩驻军的美国能接受吗？ 韩国正面临着与以往不同层次的挑战。日本打动因乌克兰和中东两条战线而举步维艰的美国，让主张“以美日同盟为中心构建亚洲集体安保体系”的政治人物担任领导人。对于韩国来说，除了对日认识天真到让人皱眉的现政府和“对大陆也谢谢、对台湾也谢谢就行了”的在野党，没有别的选择。韩国政治家们知不知道，看着连情况都不了解的政界，国民的背上流着冷汗吗?

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