本来就不多，又因中国“千人·启明计划”不断流失的韩国人才. September. 30, 2024 08:28. . 据首次确认，至少有13名韩国专家参与了中国的海外科学技术人才引进项目“千人计划”，并已前往中国。他们都是在新材料、生命工学、人工智能等国家战略技术上展现卓越研究成果的核心人才。其中既有获得总统奖的学者，也有入选“世界100大科学家”的人才。虽然“千人计划”已正式结束，但中国抢夺韩国人才的行动却改换名字仍在隐秘而执着地延续。 《东亚日报》采访组追踪了参加“千人计划”的韩国学者，发现中国只要有必要的技术，就会不择手段地接近人才。主要是通过学者们在海外认识的中国教授和在韩国教过的中国弟子收买。学者们动摇的不是保障养老的钱，而是像样的研究环境。中国集中攻略了退休后想继续研究的老学者、想不用担心研究费可以尽情研究的科学家。 虽然“千人计划”因担心人才及技术外流而遭到海外各国的反对而终止，但更名为“启明计划”等正在秘密进行。通过专家招聘求职平台等物色对象，表示正在研究新一代半导体等核心技术的专家们成为主要接触对象。据说，包括补贴、月薪、研究费等在内，每人每年提供24亿韩元左右的支援。 在这一过程中，不仅是人才，核心技术也流失了。入选“千人计划”的某药学领域专家表示：“作为支援条件，接到了将研究相关专利转让给中国的要求。”经确认，今年5月被大法院判处有期徒刑2年的韩国科技院（KAIST）教授在2年多的时间里参与“千人计划”，把被称为无人驾驶汽车之眼的激光雷达等72项核心技术转让给了中国。 随着中国从国家层面热衷于研究开发和确保人才，以2022年为基准，在国家核心科学技术11大领域，韩国的技术水平首次被中国逆转。但是，韩国在培养技术霸权时代的核心人才方面也告失败。本应引进理工科的人才被医科大学抢走，好不容易培养的人才纷纷流向海外。大学不仅没有确保正规的研究设备，连教学的教授也找不到。尽管如此，政府的人才确保对策只不过是“吸引1000名最高级海外人才”等虚妄的口号而已。

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