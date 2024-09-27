连续4年税收误差+连续2年税收缺口……家庭账簿也不会这样记账. September. 27, 2024 08:01. . 企划财政部昨天宣布，今年的国税收入将比当初政府的预测值少30万亿韩元左右。认为今年的税收会超过367万亿韩元而制定了预算，但重新推算后发现，税收只有337万亿韩元，缺口高达29.6万亿韩元。这是继去年之后，连续两年正式宣布出现大规模“税收缺口”。政府的税收预测再次出现数十万亿韩元规模的偏差，很多人批评说，国家财政是估摸着来的。 今年的税收缺口，很大程度上是因为受经济停滞和半导体行业放缓的影响，法人税难以征收，再加上房地产交易低迷，转让所得税等资产税收减少。光是法人税就比当初预算少征收高达14.5万亿韩元，占全体税收缺口的一半。但企业业绩不振或资产市场萎缩等是预料之中的事情，因此难以避开“政府坚持玫瑰色的经济展望、税收推算的基本——景气预测失败”的批评。 连续2年税收出现缺口，政府也只是重复“没有追补预算”的方针，没有提出填补税收缺口的财源筹措方案。就像去年挪用为稳定汇率而积累的外汇平衡基金一样，最终只能使用拆东墙补西墙或减少计划支出的“不执行预算”这一招。政府不仅没有应对经济停滞，连计划的预算执行也未能正常进行，令人担心会进一步助长内需不振。 更大的问题是，大规模税收推算失败几乎每年都在发生。企划财政部的税收预测自2021年以后连续4年出现了数十万亿韩元的误差，与实际税收不符。今年的税收误差率将超过8%，考虑到2000年以后平均误差率在4%左右，实际上属于税收预测失败。普通家庭也会仔细分析预测收入，制定支出计划，国家财政是否还能可以交给反复提出荒唐税收展望的企划财政部。 只要预算的基本——税收推算不靠谱，就不可能有条不紊地运营国家账簿。如果因大规模税收缺口，财政不能投入到位，就会再次陷入税收减少的恶性循环。为了提高税收预测的准确性，应该尽快修改整个制度。同时，为了不让税收缺口更加严重，有必要在减税驱动上保持均衡。

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