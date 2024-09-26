乌克兰夺回俄罗斯占领的工厂……泽连斯基：“必须逼迫俄罗斯和平”. September. 26, 2024 07:38. by 洪禎秀 hong@donga.com. 乌克兰24日表示，在主要激战地、东北部的哈尔科夫州沃尔昌斯克投入特种部队展开“白刃战”，最终夺回了俄罗斯军队今年5月起占领4个月的砂料工厂园区。同一天，乌克兰总统泽连斯基和俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾在美国纽约联合国总部举行的联合国安理会特别会议上发生冲突。 据乌国防部透露，当天夺回的工厂园区是俄军在哈尔科夫的据点。俄军可能是考虑到由30多个混凝土建筑和铁制建筑物组成的该工厂园区便于防御，曾将其用作据点。 乌方还公开在夺回的工厂园区悬挂国旗的照片，展开了宣传战。美联社对此分析说，此举是为了向西方表明，尽管战斗力处于劣势，但乌克兰仍会与俄罗斯对抗到底，并要求追加支援。 不过，俄军的进攻也在继续。当天，在首府哈尔科夫，平民居住的公寓遭到俄军空袭，至少3人死亡。 泽连斯基当天在联合国安理会特别会议上批评说：“俄罗斯总统普京已经打破太多的国际准则，到了无法收手的地步。”他声称，这样的俄罗斯不可能自己谋求和平，国际社会应该逼迫它和平。他尤其指出，向俄罗斯提供武器的朝鲜和伊朗是俄罗斯的“共犯”，并指责“俄罗斯无权利用朝鲜和伊朗的武器杀死乌克兰人”。 据美国有线电视新闻网（CNN）报道，泽连斯基决定在25日的联合国大会一般性辩论上发表演讲，呼吁西方追加支援武器。他决定26日在华盛顿白宫与美国总统拜登举行首脑会谈，并公开包括“数月内加入北约”等内容的胜利计划。 当天同在会场的俄常驻代表涅边贾没有听泽连斯基的发言，而是拿出手机看，装作别有所事。他还批评安理会轮值主席国、北约成员东欧的斯洛文尼亚今年9月追加原先没有日程的会议，给泽连斯基提供了“表演舞台”。 俄罗斯外长拉夫罗夫代替普京与会，决定28日在联大发表演讲。普京自2015年以来一直没有参加联大。 美国共和党总统候选人、前总统特朗普当天在主要竞争州佐治亚州萨凡纳的游说中主张，有必要制定乌克兰战争的退出战略。分析认为，这一讲话针对拜登曾表示将支援乌克兰直至其取得胜利，强调如果自己再度执政，将减少或中断对乌克兰的援助。 特朗普表示，纳粹德国独裁者希特勒、法国拿破仑皇帝都没有战胜俄罗斯，并反问道：“如果他们（俄罗斯）获胜怎么办？”他还说，泽连斯基每次来美国都会得到大规模支援，嘲讽其是“伟大的推销员”。

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