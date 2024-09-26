“活久见”，韩国7月新生儿突然反弹8%……创17年来最大增幅. September. 26, 2024 07:37. by 世宗=李浩记者、赵维拉记者 number2@donga.com. 今年7月出生的婴儿数比一年前增加了近8%，以同月为基准，创下了17年来的最大增幅。被认为是生育先行指标的婚姻登记数量也创下了历史最高增长率。据调查，想要结婚和生育的年轻人也在增加，因此对低出生率触底反弹的期待感越来越大。但也有人分析说，这是进入结婚适龄期的人口本身增加带来的“错觉”。 据统计厅25日发表的《人口动向》显示，7月份新生儿数量为2.0601万人。这比1年前增加了7.9%（1516名），是自2007年7月（12.4%）之后的最高增长率。7月份婚姻登记数量为1.8811万起，比前一年增长了32.9%。这是历年7月的最高增幅，从全年月份来看，也是自1996年1月（50.6%）以来的最高水平。 据低生育高龄社会委员会当天透露，委员会今年3、9月对成年未婚男女进行的一项调查结果显示，对于“是否有结婚意向”的提问，回答“有结婚意向”的比率从3月的61%增至9月的65.4%，增加了4.4%。对于“是否有生育意向”的提问，没有子女的男女中回答“有生育意向”的比率同期从32.6%增至37.7%，增加了5.1个百分点。低生育高龄社会委员会将于下月发表包含上述调查内容的报告书。

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