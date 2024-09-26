沉默的女作家. September. 26, 2024 07:36. . 有趣且令人印象深刻的木雕。三个女人，小女孩，小狗并排站着。中间女人的脸贴着女性的黑白照片，两边的两个女人同时拥有几张面孔。虽然大家都睁大眼睛，但嘴巴紧闭，姿势僵硬而不自然，就像被困在箱子里一样。 《女人和狗》（1963~1964年•照片）是委内瑞拉裔美国雕塑家马里索尔的代表作。原名马里索尔•埃斯科瓦尔，被叫做“马里索尔”。她在20世纪60年代的美国流行艺术运动中发挥了重要作用，但到20世纪80年代她几乎无人问津了。 该作品模仿了中产阶层女性和孩子、狗的形象。木头被削掉，涂上颜色，用布、剥制狗、报纸等组合而成。马里索尔经常让自己和周围的人出现在作品中，在这部作品中也是如此。中间的女性就是她自己。黑白照片里的脸也是她的。与两名穿着外出服的女性不同，她戴着发带，围上了围裙。女人在周围东张西望，探索，但没有行动的手。只有拎手提包的手。这也许象征着消费主义。作品批评了将女性的作用限定在消费和家务上的社会固有观念。 马里索尔作品中的女性们经常被描绘成这样拘泥于框架中保持沉默的样子，这可能源于她小时候的悲剧。她生长在富裕的环境中，但母亲在11岁时自杀了。那次打击使她决定再也不说话了。 据说，马里索尔一生中都没有说过多的话。她把沉默视为生活的必要因素。但是她创作的作品却说了很多话。甚至作家去世后，那种声音更大了。美国佩雷斯美术馆在2022年举办了马里索尔和安迪•沃霍尔的双人展等，现在才重新评价她为与沃霍尔同级的流行艺术作家。

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