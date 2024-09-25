继美国之后，中国宣布“降息”……提供190万亿韩元资金. September. 25, 2024 07:49. by 金喆仲 tnf@donga.com. 中国因房地产市场不景气、消费停滞等急需提振经济，24日决定将存款准备金率降低0.5个百分点，并向市场提供1万亿元人民币（约190万亿韩元）的流动性。此外，起到短期基准利率作用的7天期逆回购操作利率也下调0.2个百分点。 在美国央行美联储18日果断下调基准利率0.5个百分点后，中国也同时下调存款准备金率和政策利率，正式开始放松银根。有评价认为，最近受经济放缓的影响，中国经济“通货紧缩”（经济萧条中物价下降）的忧虑加剧，很难实现当局提出的今年“5%左右”的经济增长率目标，因此当局出台了强有力的刺激政策。 中国央行人民银行行长潘功胜当天在记者会上表示：“根据情况，年内将把存款准备金率再下调0.25至0.5个百分点。”如果降低存款准备金率，银行义务持有的资金就会减少，从而起到向市场释放资金的效果。但潘功胜没有透露具体的下调时间。 潘功胜表示：“如果7天期逆回购操作利率下调，中期借贷便利（MLF）利率将下降约3个百分点，事实上贷款市场报价利率（LPR）也将下降0.2-0.25个百分点。”此外，住宅贷款利率也将下调至平均0.5个百分点左右。 彭博社认为，近10年来，中国同时宣布下调存款准备金率和政策利率尚属首次，这表明刺激经济的对策迫在眉睫。由于采取了比市场预期更强的刺激政策，当天上海、香港股市的主要指数上涨了3%以上。

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