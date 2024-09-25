以色列对黎巴嫩1600个目标进行地毯式轰炸……全面战争进入读秒. September. 25, 2024 07:49. by 趙은아 achim@donga.com. 以色列以黎巴嫩亲伊朗武装团体真主党的根据地黎南部为中心，对黎巴嫩全境进行攻击，仅当地时间23日就造成至少492人死亡、1645人受伤。死者中包括35名儿童和58名女性，由于重伤者较多，预计死亡人数将继续增加。美联社等媒体报道称，这是自2006年真主党绑架以色列军人爆发的所谓“34天战争”后，以色列军队空袭在黎巴嫩造成了死亡人数最多（1191人）的一次。 在以色列方面暗示将继续对黎巴嫩发动攻击的情况下，真主党也表示“将战斗到底”，因此双方的交战可能会加剧，并引发全面战争的担忧。特别是以色列还提到了“投入地面部队”的可能性，因此有分析认为，以色列实际上已经进入了消灭真主党的作战阶段。 据《以色列时报》等媒体报道，以色列此次对黎巴嫩的空袭命名为“北部箭头”行动。当天，以色列军队对黎巴嫩全境进行了650多次空袭，打击了1600多个真主党相关目标。此外，以色列还向黎巴嫩国民发送内容为“躲避到安全的地方”的短信等，暗示空袭强度将加大。 以色列总理内塔尼亚胡23日表示：“我们承诺在北部改变力量均衡和安保均衡。以色列的政策不是等待他们（真主党），而是先发制人地压制威胁。”分析认为，这暗示了将继续扩大对黎巴嫩的空袭。以色列军方发言人丹尼尔·哈加里少将也表示：“已经做好了入侵黎巴嫩陆地的准备。”真主党强调反击意志，23日以以色列北部为中心发射了250枚火箭和无人机，但未能对以色列造成巨大打击。 黎巴嫩全境实际上已陷入战时状态，主要国家也加快了撤回本国国民的行动。继已经劝告本国国民撤离的美国和中国之后，德国、伊朗、卡塔尔等国家也决定中断或延长黎巴嫩航班的运行时间。

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