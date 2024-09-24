韩国军方：“朝鲜第七次核试验，很有可能在丰溪里3号坑道进行”. September. 24, 2024 08:18. by 申晋宇, 申나리 niceshin@donga.com,journari@donga.com. 韩国军方情报当局最近评价称，朝鲜如果进行第七次核试验，很有可能在咸镜北道丰溪里核试验场3号坑道进行。就已经恢复到可以进行核试验水平的丰溪里3号坑道等，韩国国家情报院也正式评价称，“正在进行管理，随时可以进行核试验”。韩国国家安保室长申源湜23日就朝鲜第七次核试验表示：“充分有可能。只要金正恩下决心，随时都可以进行。”很多观察人士认为，朝鲜最近首次公开用于核武器的高浓缩铀制造设施，针对韩美大幅提高核施压力度，面对11月的美国大选，迟早会进行核试验。如果朝鲜国务委员长金正恩今年按下核试验按钮，这将是自2017年以后时隔7年再次进行核试验。 据悉，最近韩国军方和情报当局加大了对丰溪里核试验场和宁边核设施等朝鲜核设施的监视力度。韩国政府一名消息人士表示：“多方面同时确认了核挑衅情况，加上美国总统选举也迫在眉睫，因此只能考虑核试验的可能性。”申源湜在接受《东亚日报》电话采访时表示：“朝鲜最近首次公开了高浓缩铀工厂，因此有可能进行核试验，正在追查。” 韩国当局特别关注丰溪里3号坑道。因为最近这里设施整备非常活跃，而且还捕捉到了出入人力增加的情况。国防情报本部也对国民力量党议员姜大植办公室的相关提问回答说：“朝鲜如果强行进行核试验，很有可能是3号坑道。” 深度为300米-400米的3号坑道适合用于战术核武器试验。韩国情报当局最近曾正式评价说，朝鲜成功实现了战术核弹头小型化、标准化。韩国军方内外认为，朝鲜有可能在3号坑道进行核试验后，在深度达700至800米的4号坑道进行爆炸力较大的氢弹等大型核弹头试验，进行连锁核试验。 在这种情况下，韩国联合参谋本部23日针对朝鲜垃圾气球恐怖袭击表示：“如果认为（气球）对国民安全造成严重危害或越线，我军将首先采取坚决的军事措施。”这是韩国军方首次公开警告称可以对垃圾气球采取军事措施。

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