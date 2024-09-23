摇摇欲坠的英特尔……遭受沦为“并购对象”的屈辱. September. 23, 2024 07:50. by 郭道英 now@donga.com. 美国半导体企业高通向英特尔试探了收购意向。一度是世界第一大半导体企业的英特尔因业绩不振进行结构调整后，又沦为收购合并的对象。 当地时间20日，《华尔街日报》援引匿名消息人士的话报道说，高通向英特尔提出了收购建议。以20日为基准，英特尔的市价总额为932亿美元（约124.5万亿韩元），如果收购成功，将成为最近几年间进行的并购中规模最大的“世纪交易”。 这一消息是在面临危机的英特尔进行高强度的内部结构调整的过程中传来的。此前的16日，英特尔发表了分拆代工（半导体委托生产）事业部，中断在波兰和德国进行的工厂建设两年等结构调整案。 英特尔在20世纪90年代曾垄断个人电脑中央处理器（CPU）市场，成为半导体业界的“帝王”，但在服务器用中央处理器上被后起之秀超威半导体追赶，在人工智能市场核心图像处理装置（GPU）上被英伟达赶超，失去了存在感。进入今年以来，英特尔的赤字规模从第一季度（1月-3月）的3.81亿美元扩大到第二季度（4月-6月）的16.1亿美元。 不过，《华尔街日报》等外媒分析说，要想真正实现收购，竞争当局的企业合并审查等壁垒很高。《华尔街日报》表示，传达收购提议的消息灵通人士也表示：“此次交易不确定。”高通为了实现这一目标，还提出了出售英特尔部分资产或事业的可能性。收购消息传出后，纽约股市高通股价收盘下跌3%，英特尔股价上涨3%。

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