在野党提出“倾销订单”疑窦……总统室回应：“纯属诡辩”. September. 21, 2024 07:32. by 申娜莉记者、布拉格=黄亨俊记者 journari@donga.com、constant25@donga.com. 总统室当地时间19日对在野党提出的“担心向捷克出口核电站将遭受数万亿韩元的大规模损失”的批评反驳称：“这是完全没有根据的虚假新闻。” 正在随同尹锡悦总统正式访问捷克的总统经济首席秘书朴春燮当天在新闻发布会上批评说：“这是贬低通过总统海外巡访，依靠重建核电站生态系统来创造工作岗位、搞活经济的努力的诡辩。” 产业通商资源部部长安德根也在随后的新闻发布会上就“倾销订单”疑惑指出：“毫无根据地散布假新闻，对今后的合同谈判没有任何帮助，是损害国家利益的行为。”他表示：“捷克政府曾就选定韩国的背景表示，是因为信任韩国遵守施工时间和预算等业已得到证明的实力。捷克驻韩大使也曾表示，韩国水力原子能拿出了公平的价格。”对于在野党提出的核电站出口出现赤字的质疑，安德根表示：“这完全不是事实。捷克政府计划自行筹措新核电站建设相关资金，到目前为止捷克方面还没有提出金融合作邀请。” 共同民主党议员金正浩、闵亨培等22人19日表示，“如果照此下去，将损失数万亿韩元，说不定要投入国民的血汗税金”，并敦促“要全面重新研究盲目推进的核电站出口”。 韩国国内核电站业界也认为，在野党议员提出的“捷克核电站倾销订单疑窦”与事实相去甚远。业界相关人士一致表示：“捷克政府公布的两座新核电站的预计事业费（24万亿韩元）绝对是不小的规模。”这比上周公布建设许可的新韩蔚3号、4号机组的预计工程费（11.7万亿韩元）高出一倍以上，比捷克公布新核电站优先协商对象之前韩国媒体预想的事业费（4座、30万亿韩元）高出9万亿韩元左右。

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