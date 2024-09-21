美国下调，中-日冻结…各自走上利率“自谋其生之路”. September. 21, 2024 07:32. by 申亚馨记者、北京=金哲中 常驻记者 abro@donga.com. 美国联邦储备系统（Fed•美联储）时隔4年零6个月再次下调基准利率，发射了“结束紧缩周期”的信号弹，但各国央行却表现出不同的行动，各自走上了自谋其生之路。在美联储的“Big Cut”（下调基准利率0.5个百分点）行动后，卡塔尔、沙特阿拉伯等中东产油国接连下调利率，但继英国之后，日本和中国等国家齐齐冻结了基准利率。暂且先“喘口气”，一边窥视市场。 中国央行人民银行20日表示，将起到基准利率作用的1年期贷款优惠利率（LPR）维持在3.35%，5年期贷款利率维持在3.85%水平。虽然今年7月将1年期和5年期LPR分别下调了0.1个百分点，但8、9月连续两个月冻结。 这与市场预测美联储下调利率后中国也将下调基准利率的预测相反。《路透社》调查的39名专家中有27人预测“中国本月将下调LPR”。但是，中国金融圈的亏损相当大，而且以6月末为基准，中国民间银行的净利息利润（NIM）创下了历史最低水平的1.54%，这一点导致了意料之外的利率冻结。因为，如果下调标准利率，NIM数值进一步下降，金融圈的亏损可能会加速。 同一天，日本央行日本银行（BOJ）也冻结了0.25%的基准利率。日本自2007年以来时隔17年首次上调利率，摆脱了负利率。4个月后的7月，将利率从0~0.1%上调至0.25%。据分析，上调利率后，8月初日元走强，股价暴跌等金融市场动荡，再加上日本企业的出口竞争力受到打击的忧虑达到高潮，所以决定观察情况后再决定是否继续上调利率。 此前，英国央行英国银行（BOE）当地时间19日也决定将基准利率维持在5%水平。 当初市场预测，从美国的降息开始，将正式展开降息速度战。因为，由于Big Cut，利率下调在一定程度上减轻了资本流失或本国货币价值下降的负担。 但由于通货膨胀、本国金融市场的不良水平等各国中央银行背负着不同的担子，因此选择也各不相同。《纽约时报》对此评价说：“与2年前世界中央银行对抗通货膨胀，攻击性地共同上调利率时相比，此次下调周期内同步化程度较低。”

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