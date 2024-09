白南准复原工作室里流淌的后辈作家们的“哼声合唱”. September. 20, 2024 08:13. by 金民 kimmin@donga.com. 将白南准在纽约使用的工作室空间原封不动地复原的空间“Memorabilia”。在京畿龙仁白南准艺术中心可以看到的这个地方,平时观众无法进入。但是12日,8名观众跟随领队进入了堆积显像管显示器的收藏库,甚至进入了策展人的办公室和馆长室。他们之所以能看到任何人都看不到的美术馆的隐藏空间,是因为参加了日本美术家梅田哲也的表演作品《关于水的散步Walk about Water》。 梅田先生的《关于水的散步》活动将在美术馆内外进行约50分钟。不仅是到处观看作家的装置作品,演员们还用肢体语言代替语言,照亮美术馆有趣的空间,引导观众自己观看。巡演从每周五、六下午2时开始,每隔20分钟进行一场,共6场。有时隔着时间出发的队伍也会相见。 白南准艺术中心委托国内外作家展示新作的《NJP Commission:哼声合唱》展于12日开幕。NJP Commission是白南准艺术中心首次推出的形式展示,是为了制作处理现代美术重要议题的中坚作家们的新作,展现深化的艺术世界而企划的。包括梅田哲也在内,Anne Duk-hee Jordan、艾格雷•布德维缇忒、崔灿淑作家也参与了此次活动。 策展形式也很独特。这是美术馆所属的2名策展人和2名外部策展人合作企划的。美术馆学艺研究组组长李彩英(人名音译下同)、学艺师赵权镇和独立策展人李圣民、崔熙胜进行了合作,他们举行多次会议,共享创意,并进行了讨论。 在韩国出生此后大部分时间主要在德国活动的乔丹将推出从白南准那里获得灵感的新作《欢迎今后的一切》。作品由插入发光二极管(LED)照明和钢琴表演声音的钢琴、旧型电脑、硅胶手、地面装有水的大水槽组成。当观众靠近时,振子就会移动,手靠近钢琴开始演奏。虽然是精心设计的传感器启动的作品,但包含着人的参与会动摇水中机器的残影,解散机器语言的隐喻。 布德维缇忒(立陶宛)连接3个巨大的蹦床布置了作品。平时观众可以坐下来休息。表演研讨会《装载而去,从后面被拉走》也在这里举行。探索“拉拽”行为中包含的暴力、关怀和照顾等综合意义。崔灿淑将公开讲述横穿美国亚利桑那地区时遇到的伊拉克战争参战勇士和美洲原住民共同体阿帕奇部落的连带的随笔胶片《The Tumble All That Fall》和描写随风翻滚传播种子的旋转草人生的《The Tumble》。 展览题目《哼声合唱》意味着想象4名作家用各自不同的语调和声音制作的歌曲,即使声音彼此不协调,不规则的节奏本身也能充分融合在一起。该展览将持续到12月15日。

