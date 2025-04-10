没有翅膀的坠落. April. 10, 2025 07:33. . 一个黑影男子在半空中摇曳。胸怀红点。男人身边飘扬着像火花一样的黄色物体。这个男人是谁呢？他是在天上飞，还是在坠落？ 亨利•马蒂斯因健康恶化无法继续画画，于是开发出了“cut out”技法。其方式是，用剪刀剪下涂有水粉画颜料的彩纸，然后按照自己想要的结构排列。1947年，马蒂斯利用这些剪裁图片出版了插图集《爵士》。插图集共使用了20个形象，其中“伊卡洛斯”（照片）最有名。伊卡洛斯是希腊神话中的一位杰出的工匠和发明家代达罗斯的儿子。克里特岛的国王米诺斯将代达罗斯父子监禁在克里特岛的迷宫后，代达罗斯为了逃生，利用鸟类的羽毛和蜂蜡制作了翅膀。逃脱那天，父亲叮嘱儿子。飞太高的话，小心翅膀被太阳晒得蜡化。伊卡洛斯说他会铭记，但他沉醉于自由，飞得越来越高。最终当他接近太阳时，翅膀融化，坠落身亡。 马蒂斯强烈而简洁地表现了伊卡洛斯从空中坠落的场面。胸中的红点暗示着伊卡洛斯想要超越自己极限的热情和过度的欲望。虽然只用黑色轮廓表现的伊卡洛斯乍一看是坠落还是飞翔，看起来有些模棱两可，但画家描绘了他的翅膀全部融化后的时刻。黄色的火花应该是破碎的梦的碎片。 伊卡洛斯神话告诉我们，鲁莽的挑战和骄傲的代价有多大。即使坏掉了，即使部分融化掉了，只要有翅膀，无论如何也能重新飞翔。但是马蒂斯完全没有画翅膀。他似乎说得斩钉截铁。坠落却没有翅膀。

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