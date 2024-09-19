人工智能引发的“核电复兴”，2050年全世界1000座核电站或将启动. September. 19, 2024 08:39. by 世宗=郑顺九记者、世宗=金道亨记者 soon9@donga.com·dodo@donga.com. 据悉，2050年全世界启动的核电站最多将达到1000座。随着人工智能（AI）产业的发展，全球各国的电力需求大幅增加，最近出现复活迹象的国内核电业界也打开了巨大的出口市场。核电业界继捷克之后，正在推进向波兰和英国等出口核电站，积极抢占全球市场。 据国际原子能机构（IAEA）18日透露，如果今后核电产业实现“高增长”，到2050年全球核电发电量将达到890GWe（十亿瓦电功率）。考虑到目前全世界正在运行的439座核电站的发电量为395GWe，到2050年为止，最多将追加建设550座核电站。截至上月，全世界正在讨论建设的核电站达344座。 顺应这种趋势，国内核电业界正在集中接受海外核电站订单。尹锡悦总统将从19日到22日对捷克进行为期4天的正式访问。此次访问的核心目标是，为24万亿韩元规模的捷克杜科瓦尼核电站新建设事业顺利达成最终合同提供支援，并构筑韩国-捷克之间的核电同盟。民官联合的“Team Korea”还计划在波兰、英国、阿联酋等地承揽核电站建设订单。 业界指出，今后新核电站市场将重组为比现有大型核电站减少发电容量和尺寸的小型模块核电站（SMR），因此急需确保SMR竞争力。中央大学能源系统工学部教授郑东旭（音）表示：“为了加快新一代SMR的开发，应该迅速确立相关规定。”

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