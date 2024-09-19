因“职场欺凌”而受到惩戒的公务员一年内激增30%. September. 19, 2024 08:39. by 全慧珍记者 sunrise@donga.com. 据了解，去年作为职场内欺凌加害者而受到惩戒的公务员比上一年增加了30%。 18日，据国会行政安全委员会所属的共同民主党议员杨富南从行政安全部和人事革新处得到的资料显示，去年因利用优越的地位等给其他公务员带来身体和精神痛苦的“职场内欺凌行为”而受到惩戒的国家、地方公务员达144人。与前一年（111名）相比增加了29.7%。 在中央部门中，2022年至2023年下达相关惩戒最多的机关是教育部（28人）。其后依次为海洋警察厅（26人）、警察厅（24人）、法务部（18人）、消防厅（9人）。雇佣劳动部、国防部、国土交通部、文化体育观光部、女性家族部等惩戒者只有1名。 在地方自治团体中，京畿道最多，达30人，其后依次为首尔市（13人）、全罗北道（9人）、光州市（8人）、大田市（7人）、江原道（6人）等。济州岛在17个市道中唯一没有惩戒者。按惩戒类型来看，中央和地方都是“训诫”处分最多，分别为46人和37人。 现行《国家•地方公务员法》中并没有明确规定禁止职场内欺凌或保护受害公务员等条款。但是公务员惩戒令中有惩戒“利用优越地位等的非人格不当行为”的条款，因此可以惩戒加害者。虽然从2019年7月开始实施了包括禁止职场内欺凌在内的劳动标准法修订案，但公务员不是适用对象。在第21届国会中，虽然提出了禁止公务员职场内欺凌的法律，但未能通过而被废除。第22届国会也接连提出了包含类似内容的修订案，目前悬而未决。

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