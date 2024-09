比肩披头士乐队!BTS入围公告牌评选“21世纪最伟大流行明星”. September. 12, 2024 08:36. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 美国公告牌(Billboard)评选并公开“21世纪最伟大流行明星”(Billboard's Greatest Pop Stars of the 21st Century),韩国组合防弹少年团(BTS)入围,排名第19位。 10日(当地时间),美国音乐媒体公告牌通过官方网站做出了上述表示。公告牌称:“防弹少年团掀起了世界性的轰动,取得了比肩披头士乐队级的成功”,“防弹少年团打破了一直以来阻碍K-POP、韩国艺人的天花板。在21世纪,防弹少年团创造了其他韩国组合无与伦比的成就。” 公告牌指出能够消化多种音乐体裁的防弹少年团成员们的力量是成功的秘诀。公告牌表示,“七位成员在所有演出领域展示出K-POP训练体系的优势”,“几年来,成员们各自创造了自己的道路,在此过程中获得了历史性的赞誉。”公告牌称,“成员们不仅表演HipHop舞蹈,还表演空中舞蹈、芭蕾等,可以找到与迈克尔•杰克逊等其他伟大歌手相比较的各种视频。” 防弹少年团的粉丝俱乐部“阿米”的重要性也受到了关注。公告牌表示:“防弹少年团打造了从积极、爱、团结的讯息中获得灵感的共同体。阿米不分年龄、人种、宗教。比起一般的粉丝俱乐部,能让组合的发展更长远。” 公告牌还介绍了防弹少年团首次拿下“百大金曲”榜单第一名的歌曲《Dynamite》、连续10周获得“百大金曲”第一名的《Butter》的票房和各种记录。防弹少年团在公告牌主单曲排行榜“百大金曲”和主专辑排行榜“200大专辑”中分别6次占据榜首。组合还先后5次被提名美国最具权威的大众音乐颁奖典礼—格莱美奖。 公告牌从上月21日开始每周公开2名“21世纪最伟大流行明星”名单,从第25位开始依次公开。英国歌手艾德•希兰(第24位)、美国歌手布鲁诺•马尔斯(第20位)等世界级明星被提及,目前已经公开到了第19位。公告牌表示:“这是试图整理在美国最重要、影响最大的流行歌星的目录。”

