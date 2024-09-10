历代级酷暑拉高8月电费，710万户增加1万至3万韩元. September. 10, 2024 07:58. by 金道炯 dodo@donga.com. 据悉，8月月全国家庭的平均电费比1年前增加了7500韩元。因为随着历代最长的“热带夜”持续，空调等冷气机的使用增加，导致用电量相应增加。 韩国电力9日表示，据统计，上个月住宅用电每户平均使用量为363千瓦时，比去年同期（333千瓦时）增加9.0%。据分析，上个月住宅用电费用为每户平均6.3610万韩元，比1年前（5.6090万韩元）上涨13.4%（7520韩元）。 电费上涨幅度之所以大于用电量增加幅度，是因为住宅用电量越多、电费征收越重的累进制。韩电在7月-8月份的家用电费方面，分为“300千瓦时以下”“300-450千瓦时”“超过450千瓦时”等3个区间，越往上收费越重。 上个月电费同比增加的家庭占76.2%。费用增加不到1万韩元的家庭有973万户，占全体的38.6%，所占比重最大；电费增加1万-3万韩元的家庭为710万户，占全体的28.2%，紧随其后。据调查，在全体2522万户家庭中，占22.6%的569万户家庭的电费反而减少。韩电相关人士表示：“以上个月每户平均用电量为标准来看，日本和法国的电费是韩国的2倍以上，美国和德国的电费是韩国的2.5倍，德国的电费是3倍。”

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