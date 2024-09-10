世界级女高音因推迟演出而引发争议……部分观众要求“退款”. September. 10, 2024 07:58. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 世界级女高音安吉拉•格奥尔圭（59岁•照片）在来韩公演途中，向演唱安可曲的对方演员和指挥家提出不满，并发生了推迟公演的罕见突发事件。部分观众要求退款。 9日，据演出界透露，前一天在首尔世宗文化会馆大剧场演出的普契尼歌剧《托斯卡》中担任主角的女高音歌唱家格奥尔圭对手戏演员、负责卡瓦拉多西一角的男高音金在亨唱歌时突然出现在舞台上，公开表示不满。金在亨演唱第三幕咏叹调《星光灿烂》后，在不断的喝彩声中再次演唱同一首歌曲，本应出现在咏叹调后面的格奥尔圭突然上台挥手，指着手表开始抗议。 金在亨的歌曲结束后，她用清晰的声音向指挥家池中培抗议说：“这是演出，不是独奏会。请尊重我。” 问题延续到了歌剧落幕后的谢幕。格奥尔圭到自己登场的顺序也没有露面，在舞台边缘部分短暂出现后，挥手转身离开了。演出结束后，社交网络服务（SNS）上接连出现了“搞砸了欣赏”的不满。 在歌剧演出中，接到返场邀请再次演唱咏叹调的情况虽然很少见，但经常发生。2010年在热那亚卡洛佩利切剧场举行的《托斯卡》演出中，饰演托斯卡的丹尼尔•德西在第二幕《我住在艺术里，我生活在爱情里》，饰演卡瓦拉多西的男高音法比奥•阿米利亚托在第三幕《星光灿烂》中分别返场演唱了两次同样的歌曲。 格奥尔圭在2016年也曾引发过类似的争议。在维也纳国立歌剧院举行的《托斯卡》演出中，饰演卡瓦拉多西的男高音乔纳斯•考夫曼被要求返场演唱《星光灿烂》，之后格奥尔圭没有登台，直接回到了化妆室。 世宗文化会馆在9日发表的道歉文中表示：“计划向格奥尔圭方面表示抗议，并要求其向韩国观众道歉。”目前格奥尔圭方面没有发表特别的立场。 音乐评论家张日范（人名音译上同）表示：“格奥尔圭对自己的歌曲并不满意，金在亨的歌曲受到喝彩后，其自尊心受到了伤害”，“但演出内容已经全部消化，部分观众要求退票是不合理的。”

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