“持有1亿韩元以上股票”的学龄前儿童超500名. September. 09, 2024 07:43. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 据调查，未满8岁的学龄前儿童持有超过1万亿韩元规模的上市股票。拥有1亿韩元以上股份的学龄前儿童超过了500名。有分析称，股票赠与是在资产家之间成为代表性的继承、赠与手段的结果。 据共同民主党议员安道杰8日从韩国预托结算院收到的资料显示，以去年年末为准，包括KOSPI、KOSDAQ、KONEX上市股票在内，未满8岁的学龄前儿童的股票持有金额达1.0806万亿韩元。这相当于个人投资者持有的全部股票金额（约751万亿韩元）的0.14%。 持有股份的未满8岁的儿童共达到了18.0471万名。其中，拥有1亿韩元以上股份的孩子共有508名（约0.3%），他们的人均持有股份额达到了2.9544亿韩元。 从8岁以上到19岁以下的情况看，持有股份者共有58.1257万名，他们持有的股份评价额共达4.5321万亿韩元。拥有超过1亿韩元的2921人平均拥有4.5293亿韩元的股票。相反，如果拥有不到1亿韩元，平均持有额为555万韩元，与拥有1亿韩元以上的人之间的股票资产差距达81.6倍。 未满19岁的未成年人直接购买股票的可能性较低，因此推测大多数人通过继承或赠与持有股票。某证券公司私人银行（PB）表示：“最近想要通过股票继承资产的高额资产家正在增加”，“随着时间的流逝，价值提高的优质股票提前赠与有助于节税，因此很多人以子女或孙子的名义购买股票。” 另外，在全体个人投资者中，股票持有额超过1亿韩元的人数为108.1597万名。他们持有的股份共589.6万亿韩元，占全体个人投资者持有股份的78.0%。持有的股票价值超过100亿韩元的3101人持有的股票资产为241.7万亿韩元，占全体的32.0%。 安议员表示：“由于股票资产两极化严重，金融投资收入相关税制不完善的现状有必要改善”，“围绕引进金融投资所得税，税收抵抗很严重，针对国内股市大规模脱离可能性等部分个人投资者担心的问题，当务之急是要努力准备补充对策。”

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