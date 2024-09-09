从“医大扩招结束”到“回到原点重新讨论”再到“医疗界不提出意见就不可以”. September. 09, 2024 07:39. . 国务调整室7日发表报道说明资料表示：“如果医疗界不提出基于科学依据的意见，就无法重新讨论2026学年医科大学扩招问题。”总统室和执政党一天前提议组成朝野医政四方协商机制，并宣布2026学年医大扩招“可以在零基础上重新讨论和调整”，部分媒体对此报道称“政府决定推迟2026学年医大扩招”后，政府对此进行了反驳。 国务调整室表示当天表明的立场是政府的一贯政策基调，但这与事实不符。总统在8月29日举行的国政新闻发布会及记者招待会时还斩钉截铁地表示，“医大扩招工作已经结束”，同一天总统室政策室长也在广播节目中表示，“2025、2026学年医大招生名额的公布已经结束”，断然拒绝了执政党提出的推迟2026学年扩招的可能性。但是，在中秋长假即将到来之际，由于担心急诊室大乱舆论恶化后，政府后退一步，首次提出了“重新讨论”的可能性。时隔9日从“结束”到“原点再讨论”再到“不可以再讨论”，政府宣布的内容和语调摇摆不定，只会助长对政策的不信任和医疗大乱的不安感。 对于朝野医政协议体，医生团体要求“撤回2025学年医大扩招”，拒绝参与，但执政党内部期待，如果从9日起受理大学随时申请，医疗界的氛围也会发生变化。教育部也明确表示，由于入学考试日程，不可能推翻扩招。但是，政府却没有提出医大扩招后扩充教育人力和设施的方案。明年保健领域的预算增加幅度为5.4%，远低于福利部总预算增加率（7.4%），而且健康保险费首次连续2年冻结，因此似乎没有余力对医大教育进行大幅投资。医生团体主张撤回医科大学增员计划的主要依据是担心教育质量不好，但政府一方面不解决这一问题，还期待“时间站在我们这边”? 政府为了填补应急医疗空白，投入了军医和公共保健医生，但并没有什么效果，只是增加了军队兵力和脆弱地区的医疗空白。随着时间的推移，损失将越来越大。希望政府不要附加条件，说服医生们参与四方协商机制，医生们也发挥专业性，主导制定出口战略。无论如何，必须阻止5000万国民依靠的医疗体系崩溃。

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