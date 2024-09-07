公寓火灾死亡者10人中有7人是吸入浓烟所致. September. 07, 2024 07:21. by 李彩婉记者 chaewani@donga.com. 在韩国居住形态越来越集中于公寓的情况下，在接连的火灾事件中，对公寓火灾的关注和忧虑也越来越大。据调查，最近5年间，在公寓火灾中死亡的70%以上死亡原因是吸入烟雾。火灾原因中，食物烹饪、烟头等“粗心大意”约占一半。 据消防厅5日透露，最近5年（2019年-2023年）间发生的公寓火灾共达14112起。特别是去年发生2993起，为最近5年中最多。过去5年里，公寓火灾造成的人员伤亡为1781人（死亡174人，负伤1607人），占同期全体火灾人员伤亡（12072人）的14.7%。 死亡原因中吸入有毒气体等烟雾最多。因吸入烟雾而死亡的人数为124人，占全体的71.2%，其后是烧伤死亡人数为14人（8%），跳楼等坠落死亡人数为11人（6.3%）。 火灾发生次数最多的是夏季（6月-8月），为4018起（28.5%），冬季（12月-2月）为3555起（25.2%）。毋庸诲言，夏季空调等冷气机使用的增加，酷暑导致各种机器过热的危险增大，也产生了影响。从因素来看，因粗心引起的火灾有6979起（49.5%），约占一半。其中，烹饪食物时发生的火灾最多，其次是随意放置烟头和火种。 另一方面，最近5年间发生的公寓火灾中90.1%是“只有起火地点燃烧的火灾”。这意味着火灾引起的火焰没有扩散到全家、其他楼层、其他家庭，而只是在厨房、卧室等特定空间。像这样在起火地点发生的人员伤亡共达890人，占全体人员伤亡的50%，在其他楼层躲避时发生的人员伤亡为143人（15.8%）。 公寓火灾扩散到其他楼层的情况较少，但在躲避途中因烟雾窒息死亡的情况较多，因此相比无条件的躲避，更应该待在室内，防止窗户等烟雾流入。消防厅相关人士表示：“如果没有掌握火灾发生的楼层和规模等，相比无条件躲避，应该先掌握火灾情况。”

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