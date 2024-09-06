谁会当选呢……对美投资100万亿韩元的企业，面临总统选举风险. September. 06, 2024 08:27. . 美国总统选举即将于两个月后举行，因胜负难料，对美国进行大规模投资的韩国企业陷入了苦恼之中。因为美国共和党和民主党的经济政策基调截然不同，投资时美国政府做出的承诺能否兑现尚不确定。在美国总统选举过程中，两党都呈现出明显的美国优先主义和民粹主义色彩，因此对海外企业的补贴减少等韩国企业遭受损失的可能性也增大。 韩国企业自2021年拜登政府上台以来，根据《芯片法》和《削减通货膨胀法》在美国进行了大规模投资。仅4大集团投资的金额就达104.2万亿韩元。但是，随着美国政府推迟发放补贴，共和党总统候选人特朗普公开宣布废除削减通膨法等政治不确定性增大，投资被保留和延期。原定于今年下半年启动的三星电子泰勒代工厂量产时间被推迟到2026年以后。SK on和LG能源解决方案正在美国建设的电池工厂的启动也变得不透明。 选举在即，美国优先主义的影响力正在增强，这也令人担忧。日本制铁收购美国钢铁公司面临失败危机，这是因选举经济问题政治化的代表性事例。特朗普和民主党候选人哈里斯都借本国经济理论和“铁锈”地带（衰落的工业地带）的选票说事，一致高呼不能收购。在美国的第一友邦日本也被挤到后面的情况下，韩国企业只能紧张起来。 最令企业不安的是政策的不确定性。民主党和共和党都主张美国优先主义，但在具体经济政策上存在很大差异。如果与削减通膨法一起提出废除电动汽车义务化政策的特朗普当选，美国政府承诺的税额减免等很有可能成为泡影。即使哈里斯当选，也很难断言拜登政府的政策会持续下去。哈里斯最近表示不支持电动汽车义务化政策。 随着选举后不确定性的增大和投资风险的扩大，进军美国的企业以民主、共和党两党为对象，动员所有可用渠道等，正在自行应对。但事情不能全交给企业。日本从泛政府层面出发，正在准备制定经济安保相关行动计划等。韩国政府和产业界也应该紧密合作，构建各行业、各企业的针对性应对战略。

한국어