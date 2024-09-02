东方人首次参与正式演出到担任主要制作人……百老汇刮起K音乐剧旋风. September. 02, 2024 07:49. by 李智允记者 leemail@donga.com. 今年8月27日（当地时间），韩裔演员登上了美国纽约百老汇音乐剧《冥界Hadestown》的舞台。东方男演员加入重新诠释希腊罗马神话的《冥界》的百老汇正式演出尚属首次。 演员蒂莫西•李（27岁•韩国名李海灿）继今年在美国巡回演出中作为亚洲人首次饰演主人公奥佩乌斯之后，在正式演出中又兼任了合唱“沃克”角色和奥佩乌斯一角的预备演员。与由三四名演员轮流担任一个角色很常见的韩国不同，在通常由单一演员负责的百老汇，预备演员（understudy）定期站在舞台上。李某说：“能够参与正式演出感到非常荣幸。祈祷今后能与更多的韩国演员合作。” 在仍然对东方人门槛较高的“音乐剧故乡”百老汇，韩裔演员、创作团队正在逐渐拓宽立足之地。在演员方面，除了《西贡小姐》等少数主人公设定成东方人的作品之外，其余作品都很难立足。某公演制作公司相关人士表示：“巡回公演的演出阵容最长要捆绑几年，因此人气演员们并不喜欢”，“在西欧发展的音乐剧特性上，东方人角色本身就很少，（在正式公演中）很少给东方人演员分配非东方人的角色。” OD Company代表申春秀作为主要制作人制作的音乐剧《了不起的盖茨比》自4月15日以后连续19周每周销售额超过100万美元，延续着“票房一百万俱乐部”。OST专辑最近包揽了Billboard排行榜“Cast Album”部门的第一名。今年6月，在美国托尼奖上，2名韩裔设计师还获得了服装奖和照明奖。韩裔在百老汇的地位大幅提高。申春秀代表说：“看过百老汇演出的海外创作者咨询许可演出的事情很多，正在摸索进军德国、西班牙、澳大利亚等”，“今后后辈音乐剧制作人进军百老汇，K音乐剧将有助于拓宽领域。”

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