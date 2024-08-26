三星电子和LG电子将百年国际消费电子展上誓师……“用人工智能家电攻占欧洲市场”. August. 26, 2024 07:49. by 郭道英 now@donga.com. 三星电子和LG电子将在今年迎来100周年的欧洲最大的信息技术和家电展示会“国际消费电子展（IFA）2024”上同时推出出师表，进军欧洲市场。 据家电业界25日透露，今年的国际消费电子展将于当地时间9月6日至10日在德国柏林举行。以人工智能为首的国内外企业展开智能家居市场竞争的同时，正在欧洲崛起的高效热泵冷暖系统也将受到关注。 三星电子的设备体验（DX）部门负责人兼生活家电（DX）事业部长（副会长）韩钟熙（音）将访问现场。三星电子将在此次展会上展示“多合一”洗衣干燥机“Bespoke AI Combo”、高级冰箱“Bespoke AI Family Hub”、“多合一机器人吸尘器“Bespoke AI Steam”等主力人工智能家电阵容。三星电子还将介绍自己的智能家居平台“SmartThings”和安全解决方案“Nox”等人工智能家电所需的联动服务和功能。 人工智能电视机也是三星电子的主要武器。它通过识别正在播放的视频类型（体育、电影等），提供优化画质的“量身定做型观看体验”。以自主生成型人工智能“Gauss”为基础构建的“生成型墙纸”也将在此次展会上展示。用户选择几个关键词后，人工智能就会将相应的图像像图画作品一样显示在电视显示屏上。在针对对减少碳排放敏感的欧洲市场的“零排放家居”展示会上，将展示智能家居的能源综合管理解决方案和高效率热泵等。 LG电子社长赵周完和家电（H&A）事业本部长（社长）柳在哲将访问当地。LG电子将在今年的展会上公开横向宽度为25英寸（比现有型号增加1英寸）、洗涤容量增加3公斤的滚筒洗衣机新产品。欧洲消费者虽然因家庭成员增加等原因想要更大的洗衣容量，但相比27英寸的型号，更想要体积小、价格合理的产品，因此开发出了新产品。 此外，LG电子还计划推出最近上市的一体型机器人吸尘器“LG Roboking AI All-in-one”和杆式吸尘器和机器人吸尘器相结合的“Code Zero A9X All-in-one Tower Combie”。采用环保制冷剂的热泵“Therma V R290 Monoblock”新产品也将在国际消费电子展上亮相。LG推出适合中小型家庭的取暖容量7千瓦和9千瓦产品，扩大了产品阵容。该产品最适合加强自身隔热的欧洲新建单独住宅。据悉，与此同时，LG还将推出最近收购的At Home和本公司人工智能家电相结合的综合解决方案“AI Home”的蓝图。

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