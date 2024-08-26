究竟是要举行会谈，还是进行电视辩论？. August. 26, 2024 07:45. . 原定于8月25日举行的朝野政党代表会谈，因共同民主党代表李在明被确诊为新冠阳性而延期，并在确定新日程和选定议题上遇到了困难。虽然李在明提出要求，国民力量党代表韩东勋积极响应，先就见面达成了协议，但韩东勋提议通过电视直播整个会谈，共同民主党表示不愿接受，工作磋商已告停止。 国民力量党主张，如果像平时一样进行非公开会谈，达成协议的内容有可能会被歪曲发表，因此主张采用现场直播的形式。李在明去年6月也向国民力量党代表金起炫提议进行电视讨论时也说过：“难以同意在国民不看的地方非公开见面，假装努力。”但共同民主党的立场是，现场直播形式的会谈不现实，也没有先例。如果通过电视直播，只能更加在意支持层，因此相比“通过让步折中”的会谈本质，很有可能成为重复一直主张的活动场所。 如果现在不是纠缠不清的政治阻碍国政的时候，会谈现场直播就不存在不能考虑的问题。但就现在而言，是韩李应先见面打开对话之门、寻找最起码交集更为重要的时候。现在不是像就各种争端展开电视辩论一样展开争论、明确表明分歧的时候。 希望韩东勋重新考虑阻碍早日举行会谈的上述提议。无论是为了透明的代表会谈，还是像共同民主党主张的那样为了强化自己的地位，有时应该表现出后退一步才是好政治的灵活性。2013年金汉吉代表和去年李在明代表确实曾向执政党提议过现场直播。但当时也只是嘴上说说而已，并没有成功。 朝野政党代表的一对一会谈，2013年黄佑吕-金汉吉会谈是最后一次。面临9月定期国会的当下，正堆积着计划于明年1月实行的金投税、向全体国民每人发放25万韩元的法案、蔡上等兵特检法、金建希特检法等民生和国家财政、要求查明真相的悬案。朝野政党如果想通过代表会谈整理这样的事情，就不能拘泥于电视辩论的形式，重要的是尽快实现坦率的会面。

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