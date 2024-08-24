“妈妈，我可能只能坚持5分钟”，女儿生前与母亲的最后一次通话. August. 24, 2024 07:35. by 孙俊英记者 hand@donga.com. “着火了，我感觉自己快要死了。5分钟后真的可能会喘不过气来。现在挂了。” 22日下午7时47分左右，在被火魔包围的京畿富川市一家酒店内，金丹雅（28岁•音译）在紧急的情况下给母亲打去了电话。金某在生前最后一次与母亲的通话中表示：“急救队员好像上不来。不要举行葬礼，把我写的日记都扔掉吧。” 富川酒店火灾造成7人死亡，遗属们在确认死者身份后痛哭流涕。金某的母亲23日在京畿富川圣母葬礼场接受《东亚日报》记者采访时流着眼泪表示：“女儿用急促的声音打来了电话。虽然我抱着希望去了医院，但已经去世了。”金某的父亲也红着眼默默地守在灵堂的遗像旁边。相差两岁的金某的妹妹身穿黑色丧服，在父亲身边擦拭着眼泪。金某在事发前一天即21日父亲生日时曾说：“爸爸生日快乐。和妈妈一起吃好吃的，好好休息一下。” 金某的母亲哽咽着说：“平时是沉默寡言的孩子，但那天却说‘爸爸我走了’，然后就出去了。送走了孩子，我的心都要碎了。”据悉，金某在大学专攻美术，正在培养自己的梦想。 通过身份确认家人死亡事实的其他遗属也掩饰不住悲痛的心情。京畿富川市的富川葬礼场也设置了在此次火灾中死亡的40多岁女性的灵堂。捧着丧服的3名遗属眼睛充血地说“怎么会有这种事”，说不出话来。当天下午1时左右，顺天乡大学附属富川医院殡仪馆的遗属们为了接回安放的尸体而抵达这里。遗属们因受到冲击无法正常行走，在警察和医院职员的引导和搀扶下进入了殡仪馆地下1层内部。目前还有尚未确认身份的遗属，火灾原因将通过联合鉴定查明。

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