哈里斯副总统：“不会迎合像金正恩这样的独裁者”. August. 24, 2024 07:34. by 芝加哥=文炳基 特派记者 weappon@donga.com. “我不会去迎合（cozy up）像金正恩这样的暴君和独裁者。” 民主党总统候选人兼副总统卡梅拉•哈里斯当地时间22日发表演讲，接受美国民主党总统候选人提名，她表示，将通过加强同盟关系，应对朝鲜方面的威胁。她还强调，将与乌克兰、北约等进行强有力的联合。距离11月5日选举日还有75天的此次美国大选，将展开强调“同盟”和“中产阶层”等的哈里斯和站在对立面的共和党总统候选人唐纳德•特朗普的激烈对决。 哈里斯副总统从19日开始在伊利诺伊州芝加哥举行的民主党全党大会的最后一天，进行了约35分钟的接受民主党总统候选人提名的演讲，并提出了（当选后的）执政目标。她表示，“不会迎合与特朗普候选人关系密切的像朝鲜国务委员会委员长金正恩这样的独裁者。特朗普与独裁者交好，他自己也想成为独裁者。”特朗普候选人在上个月接受总统候选人提名的演讲中表示，“金正恩也会想念我”，宣称如果再次执政，将重启朝美首脑外交。与特朗普不同，哈里斯明确表示，如果上台执政，将通过经济制裁、加强军事威慑力等手段应对朝鲜的核挑衅。 哈里斯还表示：“作为美军统帅，将让美国拥有全世界最强大的战斗力。将坚定地守护美国在海外的安保和价值。”与一直提出裁减驻韩美军的特朗普不同，哈里斯候选人暗示将加强驻外美军。 据此，有分析认为，哈里斯将通过韩美日合作等加强同盟关系，延续应对朝鲜-中国-俄罗斯威胁的乔•拜登总统的外交安保基调。民主党所属的参议院外交委员长本•卡丁当天在外媒记者中心的新闻发布会上表示：“韩半岛无核化是必须实现的目标。韩半岛不能有核武器。”他明确表示将维持无核化目标，同时暗示了反对共和党主张的韩半岛战术核武器重新部署的立场。 另一方面，哈里斯候选人当天表示：“不论政党、人种、性别、语言，代表辛苦工作、为梦想而活的人和所有国民接受总统候选人提名。将为未来开辟新的道路（New way forward）。” 哈里斯的父亲是牙买加裔，母亲是印度裔，是移民第二代。她2021年成为美国首位女副总统、非白人副总统，如果在此次大选中获胜，将书写“美国首位女总统”的新历史。

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