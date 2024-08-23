C罗开通YouTube频道不到12小时，订阅人数超1000万. August. 23, 2024 07:55. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（39岁•利雅得胜利）开设YouTube频道不到12个小时，订阅人数就超过了1000万名。这也创造了YouTube历史上最快达到 1000万订阅数的纪录。 C罗21日晚10时18分（韩国时间）在自己的X（原推特）上上传了“等待已经结束”的文章，并宣布建立了个人YouTube频道。随后，看到该帖子的球迷们纷纷在YouTube上订阅，C罗的频道在开设后1小时30分钟就超过了100万名订阅者。C罗还把庆祝视频上传到照片墙上，称自己获得了给予YouTube达到100万名订阅者频道的“金按钮”。 C罗的频道在22日上午9时30分左右突破了1000万名订阅者。据印度日刊《经济时报》报道，C罗的频道是最快达成1000万名订阅者的频道。之前排名第一的是游戏相关的YouTube频道“Hamster Combat”，该频道订阅者达到1000万名花费了一周的时间。C罗的频道上上传了与恋人罗德里格斯解谜的视频、C罗重新观看自己进球场面的视频等。C罗表示：“今后将通过YouTube向球迷展示健康管理方式、比赛准备过程等。” C罗从2000年代中期开始与里奥内尔•梅西（37岁•迈阿密国际队）一起，在约15年的时间里平分了世界足球最高前锋的位置。在颁发给一年中表现最好的足球选手的金球奖方面，梅西获得8次（历届第一），领先于获得5次奖项的C罗（第2位）。但是在YouTube上，C罗的人气是压倒性的。梅西从13年前开始将视频上传到自己的YouTube频道，截至22日，订阅者为232万人。但是，梅西的频道视频发布周期不固定，从3年前开始主要上传与广告相关的视频。

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