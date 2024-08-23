秋信守也认可的“MLB出垒机器”乔伊•博托宣布退役. August. 23, 2024 07:53. by 李憲宰 uni@donga.com. “博托没有挥动球棒的球就是坏球。” 美国职业棒球大联盟（MLB）最佳“出垒机器”乔伊•博托（41岁）宣布结束自己的职业球员生涯。博托22日通过上传到自己的社交媒体上的视频表示，“现在是是时候了。我将从棒球界隐退。”他还说：“通过棒球，我成为了最好的自己。感谢所有帮助我成为梦想中的职业棒球选手的各位。” 来自加拿大多伦多的博托2007年身穿辛辛那提红人队的队服首次进军MLB，到去年为止的17个赛季里一直在该队效力，作为特许经营明星活跃在球场上。在17个赛季中，他共参加了2056场比赛，取得了击球率0.294、356记本垒打、1144打点的数据。 他的最大优点是选球能力。拥有精巧的击球和能挑出球的“好眼力”的他在9个赛季中创下了4成左右的出垒率。17个赛季的总出垒率也达到了0.409。截至22日，在本赛季MLB中完成规定击球位的选手中，出垒率超过4成的击球手只有3人。博托共获得1365个四坏球上垒，在本赛季现役球员中居首位。博托在国家联盟（NL）中7次上垒率位居第一。2010年他被评为NL最有价值球员（MVP）。2013年效力于辛辛那提红人队的秋信守（SSG）曾表示：“裁判们评价说‘如果博托选择不击球，那该球就是坏球’。” 博托从2022年开始技术大幅下降。在效力于辛辛那提红人队的最后两个赛季中，他的击球率勉强超过2成，并在2023赛季后获得了自由签约选手（FA）资格。希望继续选手生涯的博托在本赛季即将到来之际，与家乡球队多伦多蓝鸟队签订了职棒小联盟合同，试图重返顶级联赛，但由于接连受伤，最终决定脱下选手制服。

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