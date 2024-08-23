着急的执政党，硬扛的在野党……1年零3个月后攻守易位的《护理法》之争. August. 23, 2024 07:53. . 在22日举行的国会保健福祉委员会法案审查小委员会上，《护理法》制定案未能获得通过，它能否在8月临时国会得到处理变得扑朔迷离。此前，朝野政党在28日的全体会议上就处理非争议法案《护理法》制定案达成了协议。《护理法》的核心，是2月份专攻医生集体辞职后填补医疗空白的助诊人力的合法化，但朝野政党在细节上未能缩小分歧。执政党案是在法律上明确规定护士的业务范围，但在野党案则要把它作为总统令。对于法案的名称，执政党主张用《护士法》，在野党则主张用《护理法》。 去年4月在野党就单独通过了《护理法》，但由于尹锡悦总统行使再议要求权（否决权），最终成为泡影。在此过程中，医生和护士等医疗界职域之间的矛盾日益激化，给医疗现场带来了巨大混乱。当时，尹总统以因职域矛盾的扩散“可能会对国民健康产生负面影响”为由，要求国会重新审议。但时隔1年零3个月，朝野政党就制定护理法攻守易位，再次展开较量。 政府和执政党在医疗空白长期化后改变立场，重新推进助诊人力合法化的《护理法》。国民力量党6月提议的《护理法》只是名字改为《护士法》，内容与去年总统行使否决权的《护理法》相似。执政党先是坚决反对制定《护理法》，在医疗空白事态中又主动提出，态度殊为可笑。在野党去年以民生法案为由通过了《护理法》，此次却表示“不着急”。据悉，在当天的法案小委员会上，执政党同意改名《护理法》，政府也详细规定了护士的业务范围，但在野党仍然反对法案小委员会通过。 《护理法》的目的在于，在超高龄社会即将到来之际，为应对护士需求增加的情况，明确护士的业务范围，改善护士待遇，稳定地供应人力。更何况，助诊护士虽然属于非法，全国医院却已增至1万多人。现在需要根据现实修改制度。朝野政党分别提议的《护理法》从提出理由到具体内容都相似。难道连这样的法案，也要“当时是对的，现在错了”式地改变立场，用来政治斗争吗?

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