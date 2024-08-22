“独立运动的主体，不是只有光复会”……总统室研究追加指定“公法团体”. August. 22, 2024 07:47. by 申娜莉记者、尹相虎军事记者 journari@donga.com、yhs1005@donga.com. 据21日确认的消息，总统室正在研究除光复会外追加指定3个独立领域等报勋公法团体的方案。分析认为，总统室经历了独立纪念馆馆长人选和建国节争议，历史上首次举行了分裂的光复节纪念仪式，此举是为了增加原本只指定了光复会一处的独立领域公法团体数量。总统室的立场是，“独立运动和光复的主体不是仅仅只有光复会一个”。 综合《东亚日报》的采访，总统室本周初向国家报勋部下达任务，指示厘清申请追加指定报勋公法团体的社团法人现况、挑选追加指定的有力候选者。目前，保勋部属下的公法团体共有17个（独立相关1个、护国相关10个、民主相关6个）。 值得被追加指定为公法团体的团体，在独立领域有殉国先烈遗属会等，在其他领域有“三·一”运动纪念事业会等。据悉，此前这些团体一直要求被追加指定为独立领域的公法团体，但由于需要修改法令，一直没有取得进展。有观察人士认为，尽管总统室有此方针，但追加指定需要修改《国家有功者团体法》等相关法律，由于共同民主党等在野党的反对，将面临困难。 有预测称，如果追加指定独立领域公法团体，每年支付给光复会的预算可能会减少。执政党核心相关人士在与《东亚日报》的通话中针对光复会表示：“违背政治中立义务的团体每年获得高达30亿韩元的预算，享受垄断性权限，这是不可取的。” 对此，光复会反驳称，“真是语无伦次”。光复会相关人士在通话中表示：“在独立运动团体中，国家认可的公法团体只有光复会，其他地方是社团法人或任意团体。（总统室的说法）非常不合适。”

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