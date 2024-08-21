朝野政党代表齐声批评金泰孝“日本心”讲话. August. 21, 2024 07:50. . 关于日本对历史的认识，韩国国家安保室第一次长金泰孝表示，“重要的是日本的心”，其发言余波仍未平息。共同民主党代表李在明表示：“总统室应该照顾的是大韩民国国民的心。”国民力量党内部也出现了批判的声音。韩东勋代表一方面表示，“也许其本意不是说日本的立场更重要，”但同时指出，“重要的是大韩民国国民的心。” 争论的发言源于有人指责尹锡悦总统在光复节祝词中对日本历史认识只字未提。金泰孝在接受媒体采访时答道：“逼迫没有心意的人、让他作出道歉，道歉有诚意吗?”这可以理解为，“反正得不到日本真正的道歉，就没有必要要求日本道歉”。风波扩大后，总统室解释说：“其本意是我们必须能打动日本的心。”但总统室相关人士还表示，“日本进行了数十次道歉，积累了很多疲劳”。这一补充讲话似乎是从日本的视角看待历史问题等，导致争议正在扩散。 不能通过对过去的忘却走向未来。在日本，首相和政权核心人士一直是道歉之后转过身去，又去发表歪曲“日军慰安妇”和强制征用、独岛主权问题的妄言。安倍政权当时表现出了要修改承认强制动员“慰安妇”的河野谈话的动向，又在审定的教科书中删除了相关内容。正因如此，韩国才会不得不不断要求日本道歉和反省。 听到这种发言的国民不得不担心，韩国政府是不是认为，为了改善韩日关系，可以掩盖日本帝国主义通过殖民统治犯下的暴行? 政府为什么会不知道，这种发言不仅不会扩大政府想要走向面向未来的韩日关系的步伐的支持基础，反而会阻碍政府的步伐呢? 要求日本道歉，并不仅仅是为了“泄恨”，而是为了不让向往可以进行战争的“普通国家”的日本误入歧途。“重要的是日本的心”，这种话不应该对韩国国民，而应该在敦促日本进行真诚道歉的时候对日本讲。

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