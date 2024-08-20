“南秉哲陨石坑”，月球表面出现第一个韩国人名字. August. 20, 2024 08:48. by 崔智媛记者 jwchoi@donga.com. 月球表面的陨石坑（撞击坑）将首次以韩国人的名字命名。 19日，庆熙大学宇宙探索学系“达努里（Danuri）磁场搭载体”研究组表示，显示特殊磁场特性的月球背面的一个陨石坑上贴上了朝鲜时代天文学家兼数学家南秉哲先生的名字。目前，月球陨石坑的名字是由国际天文联盟接受各国研究组申请后选定的。此次应庆熙大学研究组的申请，经过最终审查，于14日诞生了“南秉哲陨石坑（Crater）”。 庆熙大学研究组正在通过韩国首个月球轨道飞行船“达努里”，研究月球表面的磁场。南秉哲陨石坑是进行月球表面磁场变化研究的多个陨石坑之一。研究组得知该陨石坑还没有名字后，与正在共同研究的美国圣塔克鲁兹加利福尼亚大学教授伊恩•加里克•贝瑟尔商议后，申请了该陨石坑的名字。 为了给月球表面的陨石命名，需要能够证明陨石坑的科学意义，命名的名字是科学家的资料。南秉哲陨石坑是陨石坑内外磁场不同的独特陨石坑。 在命名之前的2021年，国际学术杂志《自然》还刊登了对该陨石坑的研究内容。当时发表论文的美国麻省理工学院研究组推测说，直径100公里的富含铁的陨石斜射到月球表面撞击了月球。据分析，陨石中的铁成分产生了强烈的磁场。 据悉，南秉哲先生是朝鲜后期的天文学家，开发了“南秉哲浑天仪”。浑天仪是再现地球、太阳、月亮动向并测定位置的仪器。南秉哲浑天仪是一种易于观测的改良浑天仪。庆熙大学研究组经过韩国天文研究院古天文研究中心的推荐和协商，最终提出了“南秉哲陨石坑”的名字。 研究组表示：“如果目前正在绕月运行的轨道飞行船‘达努里’在任务期间对南秉哲陨石坑进行追加观测，就可以继续进行新的研究。”

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