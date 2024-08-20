尹总统下个月访问捷克，崔泰源-郑义宣-朴廷原会长等同行. August. 20, 2024 08:47. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 尹锡悦总统预定将于下个月访问捷克，届时大韩商工会议所会长兼SK集团会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、斗山集团会长朴廷原等经济界人士将一同前往。 19日，据财界透露，大韩商会和大韩贸易投资振兴公社将在20日之前召集陪同尹总统访问捷克的经济使节团。经济使节团将与尹总统一起于下月中旬访问捷克布拉格，参加当地企业家参与的商务论坛、洽谈会等。经确认，现代汽车、浦项制铁、斗山等企业向大韩商会转达了希望参加经济使节团的意向。据悉，崔泰源会长将以大韩商会会长的身份同行。 表明使节团参与意向的企业主要是向捷克投资或正在合作的企业。上个月被选定为捷克新核电站建设事业优先协商对象的“Team Korea国际财团”（韩国水力原子能、大宇建设、斗山能源）的主角斗山集团就是代表性的例子。现代汽车于2006年在捷克诺绍维采建立了生产法人，从2008年开始批量生产。去年生产了超过34万辆的汽车，雇佣人员也超过了3000名。郑会长在2022年还拜访了捷克总理彼得•菲亚拉。 经确认，截止到当天，三星、LG、韩华集团等还没有申请参与总裁经济使节团。据悉，虽然内部讨论了巡访同行问题，但考虑到当地事业的关联性，决定不参与或倾向于子公司代表参加使节团的方案。三星电子和LG电子在布拉格运营销售法人，韩华尖端材料在弗里德克密斯泰克运营汽车用塑料材料生产法人。

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