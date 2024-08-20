坦克白刃战. August. 20, 2024 08:44. . 库尔斯克本是一座安静的城市，除了拥有一些煤矿外，没有什么特别的。如果没有1943年7月5日至8月23日德军和苏军围绕库尔斯克突出地区展开血战，普通人根本没有听过这一名字。但是，由于动员了80万德军和200万苏联军的库尔斯克血战，这里成了只要对战争史感兴趣就无人不知的城市。据悉，大规模战车战是超过1500辆战车交织在一起展开白刃战的血战，是战车历史上最惨烈、最壮烈的战斗，也是不会再发生的战斗。虽然战车白刃战这个词比较陌生，但顾名思义就是战车之间展开近距离血战的战斗。无法发射炮弹或被点燃的战车甚至用肉弹撞击敌军的战车。如果过了一代后机器人代替战斗，我们可能会再次看到这样的情景。 曾经被战争史迷们记住的地区突然受到了世界人的关注。因为再次发生了战争。此次库尔斯克战役戏剧性地也将成为俄罗斯-乌克兰战争中最受关注的战斗。 简直成了懦夫博弈。乌克兰投入了精锐的战斗力，俄罗斯的二线部队无法抵挡。俄罗斯似乎只能抽调东部战线的主力。在此期间，乌克兰军队可以争取到确保防御阵型的时间。或者是在东部战线展开冒险。如果坚持到10月，就会成为被秋雨淋湿的土地变成泥潭的“泥泞之地”。库尔斯克是平原，看似不利于防御，但事实恰恰相反。相反，进攻部队完全暴露在外，一些丘陵、森林和沟渠成为很好的防御地形。1943年，德军进入充分要塞化之后的库尔斯克突出地区，遭受了无法挽回的损失。

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