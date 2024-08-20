不管是尹李会还是韩李会，无条件见面总比不见强. August. 20, 2024 08:43. . 朝野政党代表会谈将于25日在国会举行。共同民主党代表李在明前天作为连任党代表的一声，分别提议与尹锡悦总统举行领袖会谈和与国民力量党代表韩东勋举行代表会谈。韩东勋对此做出回应，并迅速达成了日程协议。不过，总统室昨天表示，“在举行领袖会谈之前，首先应实现国会正常化和朝野政党之间的协议，”表现出保留态度。尽管如此，由于对领袖会谈的必要性表示认同，因此，今后尹锡悦和李在明之间的会面能否延续备受关注。 继国民力量党之后，共同民主党通过全党大会完成了党领导层的组建，因此第一步理所当然是通过对话恢复政治。事实上，此前的对峙政局很大程度上也是因为4月10日议会选举后两党各自集中于内部问题，将朝野关系抛在脑后。执政党和在野党也结束内部整顿、正式展开民心竞争的现在，正是韩东勋和李在明以民生为话题展现解决政局能力的机会。 不过，事实上，代表会谈结果的前景并不明朗。围绕李在明提出的优先议题《海军陆战队蔡上等兵特检法》和《全民25万韩元支援法》，两党早已进入了心理战。能否抛开此前无数的争议，制定妥协方案还是未知数。而且，韩东勋作为国政的一个轴心，还没有做出与总统意愿不同的决定，再加上与尹锡悦仍然关系紧张，反而会成为朝野协商的障碍。因此，代表会谈很有可能停留在为进一步对话起到垫脚石作用的水平上。 最终，朝野能够恢复政治、奠定合作基础的对话，应该是分别掌握政府和国会权力的尹锡悦和李在明之间的领袖会谈。两人在4月议会选举见了第一次面。会谈两天后，朝野协商通过了《梨泰院惨案特别法》。但这就是全部。此后，在野党的立法独断专行导致总统行使否决权对抗的恶性循环反复出现，最终分裂的光复节和粗话争议也加深了矛盾。 在这种郁闷的情况下，即使尹锡悦和李在明再次见面，也不会取得成果。再次见面本身也可能并不容易。但也不能不见面。如果没有巨大在野党的协助，总统的国政运营不会顺利，没有政府的同意，在野党也不可能推进任何议题。如果不是想放弃国政、放弃政治，就应该见面。哪怕见了面吵架，也要先面对面。

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