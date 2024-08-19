销毁“医大扩招名额分配”会议资料，是在心虚什么……. August. 19, 2024 08:38. . 在16日举行的国会教育委员会和保健福利委员会的“医大教育检查听证会”上，教育部表示销毁了名额分配委员会会议资料，引发了争议。从明年开始增加的2000名医科大学名额，通过3月份举行的3次分配委员会分配到了40所地方医科大学。教育部表示，分配委员会不是法定机构，而是咨询机构，没有义务制作会议记录，因此没有制作会议记录，会议参考资料和记录会议内容的手册也被全部废弃。当天，教育部向国会提交了将1一3次会议结果分别概括为4页的资料。 在推进像医大扩招一样对教育和保健系统具有巨大影响力的政策时没有留下任何资料，教育部的这种解释，既牵强又令人惊讶。教育部次官吴锡焕（音）表示：“对于会议过程中可能存在争议的部分，没有保留资料，而是销毁了。”医大扩招是利害关系尖锐、过去多次一再撤回的敏感政策。说不定要承担政策失败责任的公务员不仅没有制作会议记录，还破坏了手动记录的手册，这不符合常识。这只会让人们更加怀疑，通过“暗箱审查”隐瞒了什么，是否下达了销毁今后成为问题的资料的指示。 反对医大扩招的专攻医生离开医院一个月后的3月15日至18日，教育部召开分配委员会，确定医大扩招。在历时5小时30分钟的三次会议上，对多达1000页的医大扩招申请进行了讨论，并为各医大分配了名额。如果分配委员会实际上没有起到举手表决器的作用，就不可能做到这一点。 政府表示，为了消除必需医疗和地方医疗的医师空白，作出了医大扩招的政策性判断。如果想让这一判断得到共鸣，让政策获得动力，就应该透明地公开政策的根据和过程。如果仅凭正当性单方面推行，矛盾就会加剧，政策的接受度也会下降。政府连会议记录都不愿意留下、在密室仓促推进医大扩招的结果，是持续6个多月的医政矛盾和医疗瘫痪。现在甚至出现了医大扩招正当性和必要性也发生动摇的情况。不得不追究被突然决定的2000人数字所埋没、以非规则推进政策的政府的责任。

한국어