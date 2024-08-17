没有实际见面就无法了解. August. 17, 2024 08:03. . 这是10年前在日本大学研修时发生的事情。利用假期骑自行车纵贯日本列岛的过程中，在札幌的青年旅舍见到的男性以日本国内的嫌韩报道为基础，对韩国提出了批评。在逐条反驳称“嫌韩报道夸张了极少数事例”后，他让步说：“只在媒体上接触过韩国人的想法和行动，但那是千篇一律的，而且是拘泥于框架之中的。”他还提议“以后一起骑自行车吧”。 我和他旅行后回到东京，一起骑自行车。我们还一起参加了在千叶举行的200公里自行车比赛，多亏他和他的熟人不顾自己的成绩，前后护送，我才得以顺利完赛。 看到本月初公开的韩国保健社会研究院（保社研）的社会统合调查结果，想起了当时。调查中，92.3%的国民回答“社会矛盾中保守和进步之间的矛盾最为严重”。另外58.2%的人表示“无法与政治倾向不同的人恋爱、结婚”，33%的人表示“无意与政治倾向不同的朋友、熟人一起喝酒”。 区分“我们”和“他者”，警戒自己和其他人是人类所具有的“部落本能”。但是，过去在家庭聚会、同学会、聚餐、家长聚会等场合，无论是出于自愿还是他人意愿，都有机会与他人见面。在报纸和电视新闻中也能均衡地接触到赞成和反对意见。 但是不知从何时起，通过智能手机、聊天工具、社交网络服务（SNS）等，不与陌生人面对面地处理事情变得很自然。另外，经过新冠病毒感染症疫情扩散期，大多数国民已经习惯了非面对面。YouTube等代替了报纸和电视的大部分位置，只听想听的话，嗜好相似的人聚集在一起的倾向也越来越强。 那么最好不要见陌生人。2017年，美国芝加哥大学研究组以乘坐通勤列车的市民为对象进行了实验。登机前大多数人都说：“不想和陌生人说话。一个人去会更好。”但是实验结果显示，比起独自上班的人，接到“和陌生人对话”指示的人回答说“上班时间更愉快”。 同年，德国周刊《德国之声》开始了“德国在说话”的企划。其宗旨是通过网上问卷调查，让想法截然相反的人见面。这一计划扩散到了整个欧洲，结果令人吃惊。难民、极右主义者、同性恋者和虔诚的天主教徒留下了相互理解相当部分的后记。《德国之声》主编在自己的书《无厌的生活》中写道：“很多参加者都期待争斗等戏剧性的事情，但实际发现的却是同意和共鸣。”（东亚日报也通过2020年“两个极端相遇”的企划，报道了不同想法的人们通过对话相互理解的样子。） 虽然是个人的事情，但每次选举时，笔者在和配偶对话选了哪位候选人时，都选了不同的候选人。但是17年来我俩一直过着没有问题的婚姻生活。另外，进步和保守政权都出入青瓦台，这让人了解到，进步的绝大多数不是从北左派，保守的绝大多数也不是土著倭寇。 我们在日常生活中接触的人不是在进步和保守的某个极端，而是在其间各种光谱图的某个地方。而且那是没有实际见面就无法了解的事情。就像10年前日本男性见到笔者后，才知道韩国人与厌韩新闻中的韩国人是不同的。

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