欧洲足球联赛战火重燃，迎来第10个英超赛季的孙兴慜将挑战200个攻击点. August. 16, 2024 07:53. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 让球迷们彻夜难眠的欧洲职业足球联赛2024~2025赛季拉开了帷幕。 西甲联赛将通过16日凌晨2时毕尔巴鄂队与赫塔菲队的比赛，在欧洲5大联赛中率先拉开帷幕。欧洲五大联赛是指欧洲足球联盟（UEFA）排名前五（英格兰、意大利、西班牙、德国、法国）的联赛。英格兰足球超级联赛（EPL）和法甲联赛将于17日、意甲联赛将于18日举行本赛季首场比赛。德国足球甲级联赛将于24日开幕。 即将迎来第10个英超赛季的孙兴慜（32岁•托特纳姆热刺队）将挑战联赛攻击点（进球+助攻）“200高地”。孙兴慜从2015~2016赛季开始到上赛季为止，仅在托特纳姆热刺队效力了9个赛季，并取得了总计182个英超攻击点（120粒进球、62次助攻）。 据体育统计网站“StatMuse”等透露，英超总计攻击点在200个以上的球员只有阿兰•希勒（第1位•324个）和韦恩•鲁尼（第2位•311个）等12人。在攻击点不足200个的现役英超球员中，切尔西的拉希姆•斯特林（第16位•186个）的攻击点排名最高，其次是孙兴慜（第18位）。本赛季孙兴慜将连续9个赛季挑战联赛两位数的进球，如果能保持与上赛季（17球•个人进球排名第8位）相同的得分能力，有可能比斯特林（上赛季8球）更快地实现200个攻击点。以20日与莱斯特城队的客场比赛开始本赛季的孙兴慜表示：“本赛季我想感受一下自己的极限在哪里。” 效力英超狼队的黄喜灿（28岁）将连续两个赛季挑战联赛两位数的进球。黄喜灿在上个赛季联赛中攻入12粒进球，个人得分排在并列第15位。从2021~2022赛季开始效力于英超联赛的黄喜灿攻入10球以上，上赛季是首次。黄喜灿要想进入本赛季联赛射手榜前10名，必须持续保持得分能力，同时无伤病打满一个赛季。据足球媒体《转会市场》报道，黄喜灿在最近两个赛季中6次脱离战斗力，其中3次腿筋受伤。狼队本赛季首场比赛是17日与阿森纳队的比赛。 在法国甲级联赛巴黎圣日耳曼队（PSG）迎来第二个赛季的李刚仁（23岁）将于17日与勒阿弗尔队进行揭幕战。李刚仁在上个赛季参加了23场联赛，以3粒进球和4次助攻帮助PSG队实现联赛三连冠。法国最强队PSG因6次成为联赛最佳射手的基利安•姆巴佩（26岁）于6月转会到皇家马德里（西班牙）而处于攻击阵容实力下降的状态。PSG为了填补姆巴佩离开球队留下的空白，正在试图引进追加的攻击资源。因此，预计李刚仁将在边锋和攻击型中场位置上展开激烈的主力竞争。 效力德甲拜仁慕尼黑队的后卫金玟哉（28岁）将努力恢复名誉。上赛季初期担任主力选手的金玟哉从亚洲杯归来的2月开始被安排在了替补席上。上赛季未能实现联赛12连冠的拜仁队解除了与托马斯•图赫尔主教练的合约，并聘请了后卫出身的文森特•孔帕尼主教练。金玟哉的地位也发生了变化。比利时国家队出身的孔帕尼主教练表示：“金玟哉与现役时期的自己的防守风格相似。”金玟哉表示，“本赛季的目标是首先占据主力位置。”拜仁队将于25日与沃尔夫斯堡队进行本赛季德甲联赛首场比赛。

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