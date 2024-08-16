美国总统选举：“抓住亚裔选民”……出韩文版邮件和报纸广告. August. 16, 2024 07:52. by 纽约=林宇善 常驻记者、金允真记者 imsun@donga.com、kyj@donga.com. 在11月举行的美国总统选举即将到来之际，共和党总统候选人特朗普和民主党总统候选人、副总统哈里斯为争夺亚裔选民展开了激烈的竞争。今年5月公布的美国人口统计局资料显示，以2022年为基准，在3.3亿的美国人口中，亚裔的比率约为7.5%（约2470万人），与白人、西班牙裔、黑人等其他人种相比，绝对数字并不大。 但在自2020年到2024年的4年间，亚裔选民的增加率为15%，比西班牙裔选民（12%）、黑人选民（7%）增长得更快。另外，哈里斯和特朗普最近在各种舆论调查中，在误差范围内展开了激烈的竞争。两名候选人对每一票都十分看重，因此决心争取亚裔选票，成为最终胜利者。 ● 亚裔选民的意向，势均力敌的选举 《纽约时报》当地时间13日报道称，“亚裔选民是美国增长最快的选民层，也是典型的流动层。”此外，亚裔选民的学历也高于其他人种，因此相比政治倾向，更看重候选人的魅力和政策说服力等，进行某种“投票购物”。 亚裔选民的投票率也在迅速增加。2020年大选当时，亚裔选民的全国投票率比2016年大选激增40%。《纽约时报》分析说：“从2020年选举当时全国选民的比重来看，亚裔只占4%，比分别接近15%的西班牙裔和黑人裔微不足道，但在2024年大选中，几乎所有州的亚裔投票都会对胜利产生影响。” 特别是，在美国50个州中，被评价为左右选举局势的内华达州、亚利桑那州、佐治亚州、宾夕法尼亚州、北卡罗来纳州、密歇根州、威斯康辛州等7个摇摆州，很多人认为亚裔选民的投票结果将决定该州的胜者。在这7个州，两名候选人之间的支持率差距大部分只有1个百分点左右。 对此，两党都用韩语、汉语、印地语等多种亚洲语言制作并分发定制邮件，还用不同的语言刊登报纸广告。特别是在7个竞争州中，亚裔选民比重最高的内华达州，两党正在展开激烈的竞争。 以2021年为准，亚裔选民中人数最多的群体是华裔（约280万人）。其后依次为菲律宾裔（260万人）、印度裔（210万人）、越南裔（130万人）、韩裔（110万人）等。 ● 哈里斯强调自己是“首位亚裔总统候选人” 哈里斯的父亲是牙买加裔黑人，母亲是印度泰米尔人，她尤其把生死寄托在了攻略亚裔选民上。她是第一个参加美国总统选举的亚裔候选人。 美联社报道说，哈里斯是印度裔女性，这一身份给佐治亚州亚特兰大一带的众多亚裔及移民家庭带来了喜悦。许多选举专家也注意到，除佐治亚州外，亚利桑那州、内华达州等主要摇摆州也有大规模印度裔社区。印度裔社区的选票是2020年选举时引领拜登总统获胜的主要动力。 哈里斯过去多次强调自己“也有韩裔亲戚”，吸引韩裔选民。哈里斯的妹妹玛雅的丈夫是曾在奥巴马政府担任过司法部副部长的托尼·韦斯特。韦斯特的妹妹与韩裔男性结婚后，哈里斯也与韩国结缘。 此外，哈里斯团队还配备了多名专门负责亚裔选民的职员。最近，她正在为竞争州的亚裔选民聘用更多的职员。 美洲韩裔选民连带代表金东锡（音）分析说：“亚裔大体上不会选择政党进行选民登记，因此在大选等正式选举中尤其受到关注。”黑人认为自己是滥用公共权力的受害者，西班牙裔对移民等议题非常敏感，但亚裔没有关于人种的特定议题，在政治上也具有很多中立倾向，因此他们的投票结果将取决于两名候选人展开什么样的竞选活动。

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