执政党：“全贤姬出言不逊，追究责任并要求道歉” VS 共同民主党：“应开除宋锡俊”. August. 16, 2024 07:51. by 赵亨权记者、安圭永记者 buzz@donga.com、kyu0@donga.com. 共同民主党议员全贤姬14日在国会法制司法委员会会议上就前国民权益委员会腐败防止局长职务代理金某死亡事件表示，“（总统夫人）金建希是杀人犯”，引起了轩然大波。执政的国民力量党前一天以108名该党所属议员全体名义提交敦促除名惩戒决议案，并于15日要求：“前代表李在明和共同民主党要对全贤姬议员的出言不逊追究责任，并向总统夫妇道歉。”曾批评全贤姬“忘却理性的悖伦妄言”的总统室也表示，将根据共同民主党的正式反应进行应对。 相反，共同民主党针锋相对地表示，将针对在前一天的法司委会议上向权益委员长出身的全贤姬高喊“没有为（权益委局长）死亡做出贡献吗”的国民力量党议员宋锡俊，推进取消其议员身份。宋锡俊当时对全贤姬说，“先反省自己吧。对于他的死亡，你就没有罪吗？”共同民主党认为，这一表态存在问题。但是，共同民主党内部也有人表示，“没有必要配合执政党试图通过此次乱讲事件掩盖权益委员会焦点问题的‘稀释’行为”，试图避免扩大战事。 ● 执政党：“李在明也是杀人犯吗？” 国民力量党代表韩东勋当天在光复节庆祝仪式结束后会见记者时，就全贤姬的发言表示：“没有常识。即使是政界人士，也不会有很多国民认同这样的发言。”他强调：“将从党的层面出发采取必要的措施。”国民力量党院内发言人朴俊太（音）也在国会会见记者时表示：“全议员的讲话，用任何语言都无法解释或说明。应该向总统夫妇道歉，并向听到这种厌恶发言的国民道歉。” 执政党内有人指出，作为最高委员候选人参加共同民主党全党大会的全贤姬考虑到支持层的选票，故意做出了上述表态。国民力量党议员姜升圭表示：“这难道不是为了请求‘改革之女’（李在明的强硬支持层）选自己为最高委员而撒娇吗？”一名执政党领导层相关人士也指出：“全贤姬议员的排名不断下降，似乎有些焦急。”全贤姬在最高委员竞选中排名第六，在当选范围（前五名）之外。 国民力量党还出现了反攻：“（如果金建希是杀人犯，）共同民主党前代表李在明难道是‘5人杀人犯’吗？”这里提到的是牵涉大庄洞事件的前城南城市开发公社社长高有基（音，下同）、前城南城市开发公社开发第一处长金文基等与李在明相关事件相关的5人死亡的事例。总统国政企划秘书出身的姜明求议员表示：“请问全贤姬议员，李在明代表身边的5名人物都失去了生命。李在明代表是杀人犯吗？” 要求正式道歉的执政党计划根据共同民主党的应对决定是否采取追加措施。朴俊太表示：“正在讨论包括法律应对在内的多种方案。”总统室相关人士表示：“虽然现在没有立即起诉名誉毁损等具体内容，但是会根据共同民主党的反应调整应对力度。” ● 在野党：“执政党在玩‘出言不逊肮脏比赛’” 共同民主党当天针锋相对地表示：“将推进把玩‘胡言乱语肮脏游戏'的宋锡俊议员除名。”该党院内发言人卢钟勉在新闻发布会上批判道：“权益委局长的死亡，到底和全贤姬议员有什么关系? 真正有罪的人是向对死者施加压力的权益委员会领导层以及向权益委员会领导层施加压力的人。” 不过，共同民主党院内代表朴赞大在接受记者采访时，就全贤姬的讲话争议表示，“说话似乎不太适合”。卢钟勉在接受记者采访时表示：“如果执政党现在做出不同的判断，改变推进（对全贤姬）除名的立场，共同民主党也有重新考虑（推进对宋锡俊议员除名）的想法。” 共同民主党内有人指出，“全贤姬议员的表述有些过分”。李素永议员表示：“可以理解（全议员）那样讲话的心情。在国会出现过分的表述是不可取的。”

한국어