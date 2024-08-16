尹锡悦提议“建立南北对话协商机制”，“任何问题都可以讨论”. August. 16, 2024 07:50. by 黄亨俊记者、申娜莉记者 constant25@donga.com、jounari@donga.com. 尹锡悦总统 15日在光复节79周年贺词中向朝鲜提议设立南北间实务对话协议体。这是尹锡悦首次亲自提议南北对话。尹锡悦在当天的贺词中没有提及日本帝国主义殖民统治和强制征用等历史问题。 尹锡悦当天出席在首尔市钟路区世宗文化会馆举行的光复节庆祝仪式，并表示：“提议设立南北当局实务层面的‘对话协议体’。包括缓和紧张在内，经济合作、人员往来、文化交流、应对灾难和气候变化等，任何问题都可以处理。”他还说，“南北对话不是做秀式的政治活动，而是讨论保障韩国国民和朝鲜居民和平、改善生活等问题的实质性场合。南北对话的大门将敞开”，敦促朝鲜当局做出回应。 特别是，尹锡悦还表示，“在韩半岛全体建立国民为主人的自由民主统一国家的那天，才能实现完全的光复”，提出了明确自由民主体制下实现统一的新蓝图和战略。 尹锡悦说：“我们应该向被剥夺自由的冻土王国、饱受贫困和饥饿之苦的北方领土扩展我们所享受的自由。我们将做出改变，让朝鲜居民们迫切渴望自由统一。”为此，他表示：“为使朝鲜居民们认识到自由的价值，将通过多种途径，扩大他们接触多种外部信息的信息接触权。”尹锡悦公开宣布通过外部信息流入朝鲜的方式诱导朝鲜居民变化、“脱北”等以实现统一的战略，预计会引起轩然大波。 总统室高层相关人士表示：“此次贺词是明确提出以大韩民国自由民主体制统一目标的‘8·15统一主义’。1994年发表的韩国政府正式统一方案‘民族共同体统一方案’中，没有具体应该以何种体制统一的具体面貌和推进战略，因此对此进行了补充和具体化。” 尹锡悦还强调：“以假新闻为基础的虚假煽动和似是而非的逻辑，是扰乱自由社会的可怕凶器。为了对抗恶意利用这些的黑色煽动势力、守护自由价值体系，我们国民应该用真实的力量武装起来进行斗争。”分析认为，这是继去年在光复节贺词中提及“共产极权主义盲从势力”后，再次瞄准批评任命独立纪念馆馆长的在野党。

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