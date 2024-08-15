医政对立6个月导致必须医疗枯死……得出国去做手术吗？. August. 15, 2024 08:16. . 全国200家进修医院的约1万名专攻医生因反对医科大学扩招2000人的政策而集体离开医院已有6个月了。政府虽然提出了增加必需医疗和地区医疗的理由，但随着专攻医生没有回归，医疗空白长期化，从必需医疗和地区医疗开始面临枯死危机。高考随时招生日程从下个月开始，由于没有出台扩招教授和设施投资计划，医大教育出问题的忧虑也越来越大。 医疗界评价说，过去的6个月是“必须医疗提前终结的时期”。虽然平时也很累，诉讼危险也很大，由于补偿少，应聘者呈减少趋势，但政府单方面宣布医大扩招后，以使命感坚持的必须科专攻医生也脱离了队伍，面临断代危机。特别是手术患者每年都在增加的胸部外科的供需情况非常严重。两年后，54名专门医生将退休，但新培养出的专门医生只有1人。今年下半年，没有一名学习申报专攻医生。以地方上为中心，小儿心脏和应急心脏手术出现了差池，而且不久后肺癌手术等一般手术也没有医生，因此有可能出现必须出国做手术的情况。 性价比在海外也得到认可的韩国医疗体系，在半年内被逼到悬崖边，虽然集体脱离的医生们负有直接责任，但从根本上看，应该追究时隔27年后推进医大扩招这一重要政策的同时却没有留下会议记录的政府的责任。虽然预计医生们会采取集体行动，但紧急诊疗体系却非常松懈，而且上调必需医疗报酬、专门医生中心医院转变计划未能说服医疗界。历届政府都曾推进过而因没有预算而未能实现的政策，此次又在没有财政计划的情况下说要“推进”和“讨论”，谁会相信呢? 虽然全国医科大学进入了第二学期的注册阶段，但几乎没有复出的医科大学生。增加招生名额的32所地方医科大学要求在6年内增加4301名教授，但政府在3年内增加1000名教授都遇到了困难。培养地方上医生的大学医院纷纷面临倒闭的危机。因此次事件，医疗及医生培养体系很有可能遭受难以恢复的致命伤，但政府却束手无策，医生出身的8名国会也没有斡旋的意志。虽然为时已晚，但医疗界、政府和国会应该出面阻止最坏的事态发生。

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