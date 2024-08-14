铁杆击球发生变化，赛季已赢得3胜的朴炫径表示“想获得大奖”. August. 14, 2024 08:05. by 金正勋记者 hun@donga.com. 截至去年10月29日，朴炫径（24岁）一直被称为“亚军专家”。在2年5个月零27天的时间里，她没有获得过冠军，仅获得过9次亚军，因此有了这个绰号。后来，她登上了SK Networks•首尔经济女子精英赛的冠军宝座，时隔910天，已在韩国女子职业高尔夫（KLPGA）巡回赛上拿到了4个冠军。 本赛季仅前半期就取得了3场胜利，她拥有了“cutiful（cute+beautiful）炫径”这样的外号。这是2019年首次参加KLPGA巡回赛的朴炫径首次在一个赛季获得3座冠军奖杯。朴炫径在奖金（9.186亿韩元）和大奖积分（370分）排名中均排在第一位。 朴炫径表示，“可以明确地说的一点是铁杆击球真的变好了。本赛季在推杆上吃了不少苦头，但成绩却很好，这得益于果岭命中率的提高。”朴炫径的平均推杆数从去年的第4位（29.42推）下滑至今年的第42位（29.98推）。相反，果岭命中率从第53位（68.84%）上升到了第4位（78.47%）。自KLPGA巡回赛出道以来，今年朴炫径首次进入果岭命中率前10名。 朴炫径表示：“我习惯了紧张时用铁杆击球，把球击向左侧。这是明知故犯却难以改掉的毛病。在本赛季开幕前的冬季训练期间，为了彻底改掉这个习惯而努力，取得了很好的效果”，“随着铁杆击球的好转，在果岭上创造机会的次数也增加了，自然而然地带来了好的结果。” 朴炫径在斗山比洞赛上取得了本赛季的首场胜利。而且她在BC信用卡•韩经女子杯和McCol•莫纳龙平公开赛上连续2周进行了延长赛，获得了冠军奖杯。延长赛也是选手们在同一个球洞进行独木桥决胜负的方式，因此与每个球洞都有胜负的比洞赛性质基本相同。 朴炫径表示，“赛季初期因为推杆问题苦恼了很久。比洞赛时，即使失去杆数，也只是输掉一洞而已，因此可以自信地推杆。这就是斗山大赛成为转折点的原因。延长赛也是自己或对方选手夺冠的50%胜负。这种特性似乎给了我心理上的安定感和自信心。”朴炫径在进入职业联赛后，经历过5次延长赛，共取得了4次胜利。 与李艺媛（21岁）一起以多胜并列第一名的成绩迎来休息期的朴炫径，顾名思义就是“好好休息”度过该假期。朴炫径表示：“下半赛季是体力战。休息期为了不让身体僵硬，一边做伸展运动，一边坚持接受按摩，一边进行体力管理。赛季结束后体重会减掉4公斤左右。为了不让这种情况发生，今年还接受了专门负责营养管理的训练师的帮助。” 朴炫径本赛季的最终目标是“大奖”。2020年的共同多胜王（2胜）是她自KLPGA巡回赛出道后获得的唯一个个人奖，对此朴炫径表示，“比起创造华丽的业绩，坚持不懈地取得好成绩更好。因此，我希望在1年内不出现任何起伏，不断取得成绩，才能获得大奖。” 朴炫径在下半赛季首场大赛济州三多水大师赛上以并列第13位的成绩结束，未能获得大奖积分。在此期间，尹伊娜（21岁）凭借该大赛的冠军获得了70分的大奖积分，并以总分315分紧随朴炫径之后，两人的分差为55分。朴炫径决心登上从16日开始举行的天堂大师赛首届比赛冠军宝座，以力争在大奖竞争中跑在前头。

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