哈里斯的5个致命弱点……取决于能否守住“支持率上升势头”. August. 14, 2024 08:05. by 崔智善记者、李清娥记者 aurinko@donga.com、clear@donga.com. 5日正式确定为美国民主党总统候选人的副总统哈里斯的支持率持续上升。不仅是全国范围的民意调查，在主要摇摆州，其支持率也超过了共和党总统候选人特朗普。 不过，对于支持率能否持续上升，意见各不相同。有人认为，“哈里斯因拜登总统突然辞任而成为总统候选人，她与媒体、对自己持批评态度的选民等度过一种‘蜜月期’，没有受到特别的攻击，这反映在现在的支持率上”。也有人反驳称，“哈里斯在竞争州的青年选民中人气很高，这一趋势将持续下去”。预计下个月10日哈里斯和特朗普的电视辩论将成为左右11月选举局势的尺度。 ● 哈里斯的五大课题 美国政治媒体《政客》12日将记者会、应对特朗普团碳的攻击、经济、边境及移民、以色列议题列为哈里斯成为总统必须解决的五大课题。 哈里斯成为民主党总统候选人后，至今从未举行过正式记者会或接受采访。据分析，这与担任副总统初期接受移民相关采访时多次暴露出不成熟的样子，受到很多批评不无关系。《华盛顿邮报》报道说，她在8日与采访团见面时也接受了6个提问，但回答的时间非常短，没有超过两句。 特朗普就此表示：“哈里斯不够聪明，不能召开记者会。她也没什么能耐。”距离11月5日的选举只剩下不到3个月的时间，哈里斯将无法避免媒体曝光。 《政客》认为，在下个月的电视辩论中，如何应对特朗普的粗话和人身攻击也很重要。此前，特朗普称哈里斯“智商低”，声称“她之所以成为副总统，是因为她是黑人女性”。分析认为，这意味着必须能够针对特朗普这样的候选人进行明快、有说服力的反驳。 哈里斯作为副总统掌管过的非法移民议题也被认为是决定选民的意向的变数。特朗普在任时把修建边境墙当作政绩，他攻击哈里斯是“无能的边境沙皇”。 此外，最近因经济指标不振而敲响停滞警告的美国经济的解决方法、以色列和伊朗的全面战争可能性等“世界火药库”中东相关问题，她将以何种方式回答也是关键。 ● 哈里斯在全国民意调查中领先特朗普 12日，另一家政治媒体“国会山”、选举专门网站“决策台总部”对最近实施的114个舆论调查结果进行了平均，结果显示，哈里斯在全国范围内的支持率为47.8%。以1.4个百分点的差距战胜特朗普（46.4%）。 哈里斯以当选总统候选人的前一天即4日为起点，在全国支持率上领先特朗普。当时她以0.2个百分点的差距领先特朗普，但7日、9日、12日分别达到0.9、1.0和1.4个百分点，差距正在逐渐扩大。 特别是，哈里斯在以左右大选局势的7个竞争州，即宾夕法尼亚、密歇根、威斯康星、北卡罗来纳州、佐治亚、内华达、亚利桑那州中选举人票较多的宾夕法尼亚、密歇根、威斯康辛州等3个州为对象进行的调查中，也以4个百分点的差距战胜特朗普。以上几个地方，虽然原先支持民主党的倾向很强，但在2016年大选中都由特朗普获胜，帮助他前往白宫。 特别是在摇摆州青年层选民中，哈里斯的支持率上升势头非同寻常。据民意调查公司社交媒体透露，哈里斯在7个竞争州的18岁-29岁选民中获得51%的支持，以较大差距战胜特朗普（42%）。

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