TMON•薇美铺：“通过吸引新投资，在事业正常化后的3年内转售”. August. 13, 2024 08:17. by 李敏娥记者 omg@donga.com. 引发大规模未结算事态的TMON•WeMakePrice（薇美铺）12日向首尔回生法院提交了以通过吸引新投资使事业正常化，3年内转售为主要内容的自救计划案。这与之前母公司Qoo10的代表具永培发表的TMON•薇美铺合并后设立新法人是两码事。 12日，据流通业界透露，前一天，TMON•薇美铺的高层相关人士向私募基金等提出了如果吸引投资金，将最大限度地偿还债务，并投入结构调整的计划。这是面向对TMON或薇美铺表现出投资意向的人。TMON•薇美铺相关人士表示：“目前3家投资者表现出关心。将忍受成交额减少的现实处境，最大限度地减少固定费用，进行结构调整。” 据悉，就TMON和薇美铺发生的结算货款支付延迟问题，要想立即解决燃眉之急，需要700亿~800亿韩元左右的外部资金。会计法人相关人士表示：“模拟结果显示，薇美铺和TMON分别需要250亿韩元和500亿韩元左右的金额。首先让相当多的合作公司恢复损失后，剩下的债券将在事业正常化的同时，分3年分期偿还。” TMON•薇美铺向法院提交的自救方案中并没有包括具代表8日提议的“TMON•薇美铺合并后设立新法人”相关内容。TMON•薇美铺相关人士表示：“具代表的提案没法包含在此次自律结构调整（ARS）项目中。”在两家公司那里受到损失的卖家紧急对策委员会当天也发表了立场文，对具代表8日向法院申请的新法人设立案表示：“明确表示深深的忧虑和反对。” 紧急对策委员会计划13日在首尔江南TMON总公司前与受害消费者一起举行“黑色雨伞集会”。同一天，政府相关机关和债权团等参与的首次回生程序协议会上，将会进行怎样的讨论也备受关注。另外，据中小风险企业部透露，从9日开始受理的以TMON•薇美铺未结算受害中小企业、小工商业者为对象的紧急经营稳定资金，截止到11日下午6时，共有747件，申请金额达1483亿韩元。

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